1975'ten bu yana bestelediği, sözlerini yazdığı ve seslendirdiği şarkılarla Türk pop müziğinin en tanınan isimlerinden biri olan Sezen Aksu, sanat hayatının 50'nci yılında yeni albümü Paşa Gönül Şarkıları'nı bugün YouTube ve Spotify gibi platformlarda yayımladı. Albüm, 12 şarkıdan oluşuyor.

2017 yılında Biraz Pop Biraz Sezen adıyla bir albüm yayımlayan Aksu, 2018 ve 2022 yıllarında da Demo ve Demo 2 isimli albümlerinde başka müzisyenlere verdiği şarkılarını kendi seslendirmişti.

Bu yeni albümünde sanatçının hem yeni besteleri var hem de geçmişte farklı sanatçılar tarafından seslendirilen şarkılarını bu kez Sezen Aksu'dan dinlemek mümkün.

Albümdeki Sen Ağla, Ey Aşk, Bahçe ve Linç isimli şarkılar sosyal medyada en fazla bahsedilen şarkılar oldu.

Daha önce Gülben Ergen tarafından seslendirilen Nanik, Cenk Eren'in yorumladığı Şuh Nefes ve Levent Yüksel ile özdeşleşen Abanoz'daki Emine, Ferdi Tayfur'un seslendirmesiyle bilinen Bana Sor da Sezen Aksu'nun sesiyle albümde yer alıyor.

Albümdeki şarkılardan biri de Doğrucu. Google Türkiye şarkının klibinin yapay zekayla oluşturulduğunu duyurdu.

X'teki paylaşımda şöyle dendi: "Bugüne kadar attığım en havalı tweet olabilir. Sezen Aksu'nun yeni albümünden Doğrucu şarkısının klibi Gemini ve Veo 3 ile üretildi."