ABD’li teknoloji devi Google ile uzay ve teknoloji şirketi SpaceX arasında yapay zeka alanında dikkat çeken bir iş birliği anlaşması imzalandı. SpaceX’in halka arzı öncesinde gelen anlaşma kapsamında Google, şirketten yüksek kapasiteli veri merkezi hizmeti kiralayacak. Söz konusu anlaşmanın SpaceX’e milyarlarca dolarlık yeni gelir yaratması bekleniyor.

110 BİN NVIDIA ÇİPLİK KAPASİTE KİRALANACAK

SpaceX’in cuma günü yaptığı menkul kıymet bildirimine göre Google, en az 110 bin Nvidia çipinin işlem kapasitesini içeren hizmet için Ekim 2026-Haziran 2029 döneminde şirkete aylık 920 milyon dolar ödeme yapacak.

Şirket, hizmet kapasitesinin yaz aylarından itibaren kademeli olarak artırılacağını açıkladı. Anlaşmaya göre Google, taahhüt edilen çip kapasitesinin sağlanamaması halinde Ekim ayında sözleşmeyi feshedebilecek. Taraflar ayrıca gelecek yıldan itibaren 90 gün önceden bildirim yapmak şartıyla anlaşmayı tek taraflı sona erdirebilecek.

HALKA ARZ ÖNCESİ ÖNEMLİ GELİR KAYNAĞI

Anlaşma, SpaceX’in son aylarda bilgi işlem kapasitesini kiraladığı ikinci büyük sözleşme olarak öne çıkıyor. Şirketin 12 Haziran’da yaklaşık 1,77 trilyon dolar değerleme üzerinden halka arz edilmesi bekleniyor.

Yapay zeka yarışının hız kazanmasıyla birlikte teknoloji şirketlerinin artan enerji ve altyapı maliyetleriyle karşı karşıya kaldığı dönemde SpaceX, uzayda veri merkezleri kurma planlarıyla yatırımcıların ilgisini çekiyor. Şirket ayrıca kendi yapay zeka projeleri için kurduğu Colossus veri merkezlerinde kullanılmayan kapasiteyi de ticari olarak değerlendirmeye başladı.

GOOGLE İLE İLİŞKİLER DERİNLEŞİYOR

Google’ın çatı şirketi Alphabet, geçmişte SpaceX’in yatırımcıları arasında yer almıştı. Google yöneticilerinden Donald Harrison da SpaceX yönetim kurulunda görev yapıyor.

Google Cloud sözcüsü yaptığı açıklamada, anlaşmanın Gemini Enterprise platformuna yönelik güçlü müşteri talebini karşılamak amacıyla gerçekleştirildiğini belirterek, bunun kısa vadeli ancak stratejik bir kapasite yatırımı olduğunu ifade etti.

UZAYDAKİ VERİ MERKEZLERİ İÇİN ORTAK ÇALIŞMA

İki şirketin iş birliği yalnızca mevcut veri merkezi kapasitesiyle sınırlı değil. Daha önce basına yansıyan bilgilere göre Google ve SpaceX, yörüngede veri merkezleri kurulmasına yönelik projeleri de değerlendiriyor.

Google’ın “Project Suncatcher” kapsamında 2027 yılına kadar kendi yörünge veri merkezlerini devreye almayı hedeflediği belirtilirken, şirket bu proje için Planet Labs ile çalışıyor.

Elon Musk da yakın zamanda yaptığı açıklamada, SpaceX’in gelecekte kuracağı yörünge veri merkezlerinin farklı şirketlerin çiplerini çalıştırabilecek şekilde tasarlandığını ve Google’ın özel teknolojilerine de ev sahipliği yapabileceğini söyledi.

ANTHROPIC SPACEX'İN MÜŞTERİLERİ ARASINDA

SpaceX’in yapay zeka alanındaki müşteri portföyü hızla büyüyor. Yapay zeka şirketi Anthropic de mayıs ayında SpaceX’ten 220 bin Nvidia çipi kiralamayı planladığını duyurmuş, daha sonra anlaşmanın kapsamını genişletmişti.

Şirketin halka arz izahnamesine göre Anthropic, xAI tarafından inşa edilen Colossus veri merkezindeki işlem kapasitesi için 2029 yılına kadar aylık 1,25 milyar dolar ödeme yapmayı kabul etti. Anthropic ayrıca gelecekte SpaceX’in yörüngedeki veri merkezlerini kullanma seçeneğini de değerlendirdiğini açıkladı.