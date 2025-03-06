Android akıllı telefonlar, özellikle Pixel serisi için yeni bir güncelleme dönemi başlıyor. Google, geleneksel I/O konferansını 20 Mayıs'ta düzenleyecek, ancak Android'in bir sonraki sürümü olan 16. versiyonunun Haziran ayında tanıtılması bekleniyor. clubic.com'un haberine göre, Google, Android 15 ve özellikle Pixel serisi için en son çeyreklik Özellik Yayını ile kullanıcılarına önemli yenilikler sunmaya hazırlanıyor.

Uydu bağlantısıyla mesaj gönderilebilecek

Pixel 9 serisi, uydu bağlantısı ile mesaj gönderebilme özelliğini kullanıcılara sundu. ABD'de bu özellik, acil durum sistemlerinin ötesine geçerek genişletilirken, Avrupa'da ise geleneksel mobil şebekelerin kapsamadığı alanlarda SOS mesajları göndermek mümkün olacak.

Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL ve Pixel 9 Pro Fold modelleri ayrıca Bluetooth ve Wi-Fi bağlantısı ile harici kameralara bağlanabilecek. Bu cihazlar, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok ve YouTube gibi platformlarda çok açılı yayınlar yaparken, yayınlar arasında geçiş yapma imkanı da sunacak.

Pixel 6 ve sonrasındaki cihazlar, artık Gemini 2.0 Flash sürümü ve 45 dilde multimodal yeteneklere sahip olacak. Ayrıca, Gemini Advanced aboneleri ekranlarını canlı olarak paylaşma imkânı elde edecek.

Rahatsız etmeyin moduna daha fazla esneklik gelecek

Google, bildirimler menüsünde yaptığı yeni özelleştirme seçenekleri ile Rahatsız Etmeyin moduna daha fazla esneklik getirecek. Tüm akıllı telefonlar ise GBoard klavye arayüzünde bir güncelleme alacak. Diğer yandan, kayıt cihazı artık farklı kaynaklardan gelen ses akışlarını da metne dökebilecek; sadece bir ses dosyasını içe aktarmanız yeterli olacak. Son olarak, Pixel cihazları, ekran görüntülerini kategorilere ayırmaya yönelik öneriler alacak.

Tarihsel olarak, Cihazımı Bul özelliği kaybolan bir cihazın yerini tespit etmeye olanak sağlıyordu. Google, artık tüm Android akıllı telefonları coğrafi konum paylaşımı yapabilen cihazlara dönüştürmeyi hedefliyor. Android kullanıcıları, güvendikleri kişilere belirli bir süre boyunca konum bilgilerini paylaşma imkânı bulacak. Apple, benzer bir özelliği iPhone’larda daha önce kullanıma sunmuştu. Bu özellik, özellikle akşam saatlerinde yalnız başına evine dönen kişileri güvence altına alabilir veya randevulardan önce herkesin hareketlerini takip etmeye yardımcı olabilir.

Android Police'in haberine göre, Android Auto'ya yeni oyunlar eklenecek. Bu oyunların arasında Farm Heroes, Candy Crush, Angry Birds 2 ve Beach Buggy Racing yer alacak.