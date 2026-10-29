Google'ın eski mühendisi ve Makine Zekası Araştırma Enstitüsü (MIRI) Başkanı Nate Soares, The Atlantic dergisinin Üst Yöneticisi Nicholas Thompson'ın sunduğu podcast programına katılarak yapay zeka teknolojisinin olası sonuçlarına ilişkin görüşlerini paylaştı.

‘EMEKLİLİK İÇİN BİRİKİM YAPMIYORUM’

İnsanlığın geleceğine dair karamsar bir senaryoya dikkat çeken Soares, insanların 10 yıl sonra var olmama ihtimalini yüzde 50 olarak değerlendirdiğini söyledi. Bu düşüncesinin kişisel finansal kararlarını da etkilediğini belirten Soares, “Emeklilik için birikim yapmıyorum” ifadelerini kullandı.

Google'da görev yaptığı dönemde emekliliği için para biriktirdiğini aktaran Soares, ancak yaklaşık 10 yıldır mevcut birikimine yeni bir katkıda bulunmadığını dile getirdi.

YAPAY ZEKANIN GELİŞİM HIZI TARTIŞMA KONUSU

Yapay zekanın güvenliği ve geliştirilme hızına ilişkin tartışmalar, teknoloji dünyasında farklı görüşleri karşı karşıya getiriyor.

Anthropic Üst Yöneticisi Dario Amodei, 12 Eylül'de yayımladığı makalesinde, hızla ilerleyen yapay zeka teknolojisinin güvenli biçimde geliştirilebilmesi için sürecin dengeli, kontrollü ve işbirliğine dayalı yürütülmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Amodei'nin açıklamalarının ardından yapay zeka modellerinin geliştirilme hızının düşürülmesi yönündeki öneriler gündeme gelmişti. Ancak bazı teknoloji şirketi yöneticileri ve siyasi isimler, bu tür adımların sektörde tekelleşmeyi artırabileceğini ve Çin'in yapay zeka alanında avantaj elde etmesine yol açabileceğini savunuyor.

TRUMP YÖNETİMİ YAVAŞLATMA ÇAĞRILARINA KARŞI

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ise yapay zeka alanındaki ilerlemeyi yavaşlatacak yeni düzenlemeler yerine inovasyonu destekleyen bir politika izliyor.

Trump, yapay zekanın kontrolden çıkabileceğine yönelik endişeleri “hastalıklı bir komplo” olarak nitelendirmiş, teknolojinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yavaşlatılmasının Çin'e avantaj sağlayacağını ileri sürmüştü.

Yapay zekanın insanlık için oluşturabileceği riskler ile küresel rekabette sağlayabileceği avantajlar arasındaki tartışma, teknoloji sektörünün gündemindeki yerini koruyor.