Navigasyon hizmetini sadece bir yön bulma aracı olmaktan çıkaran Google, Haritalar’ı kişisel bir keşif asistanına dönüştürdü. Güncelleme ile birlikte kullanıcılar artık haritayla karşılıklı diyalog kurabilecek ve karmaşık şehir sorularına anında yanıt alabilecek. "Ask Maps" ve "Immersive Navigation" adı verilen yeni özellikler, sürüş ve mekan bulma deneyimini tamamen yapay zeka kontrolüne bırakıyor.

GOOGLE MAPS İLE KONUŞMA DÖNEMİ

Yeni nesil yapay zeka desteği sayesinde kullanıcılar artık anahtar kelimelerle arama yapmak yerine doğrudan sorular yöneltebilecek. "Bu akşam ışıklandırması olan açık bir tenis kortu var mı?" gibi spesifik sorular, saniyeler içinde analiz edilerek harita üzerinde gösterilecek. Daha önce onlarca yorumu okumayı gerektiren bu süreç, Ask Maps özelliği ile tek bir dokunuşla çözülecek.

Uygulama üzerinden seçilen mekanlar için doğrudan rezervasyon oluşturulabilecek, listeler arkadaşlarla paylaşılabilecek ve anında rota planlanabilecek. Yapılan açıklamada bu özelliğin ilk etapta ABD ve Hindistan'da Android ile iOS kullanıcıları için erişime açıldığı belirtildi.

ALTERNATİF ROTALARDA YAPAY ZEKA ANALİZİ

Yapay zeka sistemi artık sadece yol tarifi vermekle kalmıyor, alternatif rotaların avantajlarını da gerekçelendiriyor. Uygulama, bir güzergahı önerirken "Süre biraz daha uzun ancak trafik çok daha az" gibi açıklamalar yaparak sürücüyü bilgilendiriyor. Ayrıca yolculuk başlamadan önce varış noktasının Street View önizlemesi sunularak park yeri önerileri de kullanıcının ekranına getiriliyor.

Yeni sürüş arayüzü olan Immersive Navigation ise sürücülere gerçekçi ve üç boyutlu bir navigasyon deneyimi sunarak şehir içi karmaşayı azaltmayı hedefliyor. Google, bu yeni yapının yakında masaüstü sürümlerine de geleceğini duyurdu.