Arjantin’deki Paraná Deltası’nın derinliklerinde yer alan ve uydu görüntülerinden bakıldığında doğanın ortasına yerleşmiş devasa yeşil bir gözü andıran gizemli kara parçası, bilim dünyasının ve kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor.

İspanyolcada "Göz" anlamına gelen ve yaklaşık 118 metre çapındaki kusursuz dairesel yapısıyla dikkat çeken "El Ojo" adlı bu yüzen adanın, yıllar arayla çekilen uydu fotoğrafları incelendiğinde sabit durmadığı ve sürekli hareket ettiği ortaya çıktı.

KORKU FİLMİ İÇİN MEKAN ARARKEN KEŞFETTİ

Geçmiş uydu kayıtları varlığını 2003 yılına kadar belgeleyen ada, ilk olarak 2016 yılında Arjantinli film yapımcısı Sergio Neuspiller’in bir korku filmi için Google Earth üzerinden mekan araştırması yaptığı sırada tesadüfen fark edildi.

Gördüğü kusursuz geometriden etkilenen Neuspiller ve ekibi, bölgeye ulaşmak için zorlu bir keşif süreci başlattı. Çevredeki sık bataklık dokusu nedeniyle ilk iki denemesinde başarısız olan ekip, adaya ulaştığında ilginç bir manzarayla karşılaştı.

Deltanın alışılmış çamurlu sularının aksine, adayı çevreleyen dar su kanalının son derece berrak olduğu, uydu görüntülerindeki koyu rengin ise suyun altındaki yoğun organik tabakadan kaynaklandığı anlaşıldı. Yapımcının adayı daha detaylı inceletmek amacıyla başlattığı 50 bin dolarlık bağış kampanyası hedefine ulaşamasa da bu keşif, doğa harikası adanın dünya çapında tanınmasını sağladı ve hakkında pek çok doğaüstü efsane üretilmesine yol açtı.

32 FARKLI BİTKİ TÜRÜ BARINDIRIYOR

Bilim insanları ise adanın hem su üzerinde yüzmesini hem de kusursuz bir daire şeklini almasını tamamen doğal ve fiziksel süreçlerle açıklıyor. Paraná Nehir sistemi, yerel dilde "embalsado" adı verilen doğal yüzen adacıklara ev sahipliği yapıyor.

Su bitkilerinin köklerinin zamanla birbirine dolanması, araya tortu ve organik maddelerin sıkışmasıyla oluşan bu yapılar, olgunlaştıklarında üzerinde çalıların ve hatta küçük ağaçların bile yetişebileceği kalın bir toprak tabakasına dönüşebiliyor.

2018 yılında yapılan bilimsel araştırmalar, bu bölgedeki yüzen bitki örtüsünün 32 farklı damarlı bitki türünü barındırdığını ve büyük sel dönemlerinde yerinden koparak okyanus kıyılarına kadar sürüklenebildiğini ortaya koyuyor.