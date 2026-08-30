Ancak değişiklik dünyanın her yerinde aynı şekilde görünmeyecek. Google'ın açıkladığı sisteme göre ABD'deki kullanıcılar gölü “Lake America”, Kanada'dakiler ise “Lake Ontario” adıyla görmeye devam edecek. ABD ve Kanada dışındaki ülkelerde ise iki isim birlikte gösterilecek.

TRUMP KARARNAMEYİ İMZALADI

Trump, 27 Ağustos 2026'da imzaladığı başkanlık kararnamesiyle Ontario Gölü'nün ABD'deki resmi adının “Lake America” olarak değiştirilmesi talimatını verdi. Kararda ABD İçişleri Bakanlığı ve Coğrafi İsimler Kurulu'nun gerekli işlemleri yapması, ayrıca federal kayıtlardaki isimlerin güncellenmesi istendi.

Kararın ardından ABD Coğrafi İsimler Bilgi Sistemi'ndeki (GNIS) kayıt da değiştirildi. Google ise resmi devlet kaynaklarında yapılan coğrafi isim değişikliklerini Haritalar'a yansıtma politikası nedeniyle yeni ismi kullanmaya başladığını açıkladı.

Ontario Gölü, ABD'nin New York eyaleti ile Kanada'nın Ontario eyaleti arasında bulunuyor. Dolayısıyla Trump'ın kararı gölün Kanada tarafındaki resmi adını değiştirmiyor.

KANADA ESKİ İSMİ KULLANMAYA DEVAM EDECEK

Kanada yönetimi isim değişikliğini kabul etmedi. Kanada Başbakanı Mark Carney, Ontario adının 400 yılı aşkın bir geçmişe sahip olduğunu ve hem Kanada Konfederasyonu'ndan hem de ABD'nin Bağımsızlık Bildirgesi'nden daha eski olduğunu vurguladı.

GOOGLE HARİTALAR'DA ÜLKEYE GÖRE DEĞİŞECEK

Google'ın uyguladığı sistem nedeniyle aynı göl, kullanıcının bulunduğu ülkeye göre farklı isimlerle karşısına çıkacak. ABD'de “Lake America”, Kanada'da “Lake Ontario”, diğer ülkelerde ise her iki isim birden görüntülenecek. Değişiklik 29 Ağustos itibarıyla kullanıcılara sunulmaya başladı.

Google daha önce de benzer bir uygulamayı Meksika Körfezi için gerçekleştirmişti. Trump'ın 2025'te ABD'deki federal kullanım için “Amerika Körfezi” adını benimsemesinin ardından Google Haritalar, ABD'deki kullanıcılarına yeni adı gösterirken farklı ülkelerde bölgesel isimlendirme uygulamıştı.