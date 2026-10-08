İngiltere hükümeti, artan akaryakıt maliyetleri karşısında sürücülerin daha uygun fiyatlı istasyonları kolayca bulabilmesi amacıyla Google ile yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Fuel Finder veri tabanındaki bilgiler artık Google Haritalar ve Waze üzerinden kullanıcılara sunulacak.

Yeni sistem sayesinde sürücüler, bulundukları bölgedeki akaryakıt istasyonlarının güncel fiyatlarını karşılaştırarak daha ucuz yakıt seçeneklerine ulaşabilecek. Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Departmanı (DESNZ), uygulamanın araç sahibi hanelere yıllık ortalama 40 sterlin tasarruf sağlayabileceğini öngörüyor.

Enerji Tüketicileri Bakanı Polly Billington, geçim maliyetleriyle mücadelenin hükümetin öncelikleri arasında bulunduğunu belirterek, sürücülerin en uygun fiyatlı akaryakıta ulaşmasını kolaylaştıracak uygulamanın önemli bir değişiklik olduğunu ifade etti.

DİZEL FİYATLARI REKOR SEVİYEDE

Uygulamanın duyurusu, İngiltere'de dizel fiyatlarının çarşamba günü rekor seviyeye yükseldiği dönemde yapıldı. Ülkede şubat ayından bu yana akaryakıt istasyonlarına fiyat değişikliklerini 30 dakika içinde Fuel Finder sistemine bildirme zorunluluğu getirildi. Kurallara uymayan istasyonlar para cezasıyla karşı karşıya kalıyor.

Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA) düzenlemelerin uygulanmasını denetlerken, akaryakıt istasyonlarının yüzde 99'unun sisteme tam olarak katıldığı bildirildi.

KÜRESEL ARZ SIKINTISI FİYATLARI YÜKSELTTİ

Akaryakıt fiyatlarındaki artışta küresel petrol arzındaki sıkıntılar da etkili oldu. Şubat ayında Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatlarının aksaması, dünya genelindeki arz sorunlarıyla birleşerek fiyatların sert şekilde yükselmesine neden oldu. Rafinerilerin bölgeden gerçekleştirilen sevkiyatlarda yaşadığı sorunlar nedeniyle dizel fiyatları artıştan en fazla etkilenen ürünlerden biri oldu.

Öte yandan İngiltere'de yaklaşan bütçe öncesinde Maliye Bakanı John Healey'nin, ocak ayında yürürlüğe girmesi beklenen litre başına 3 penilik akaryakıt vergisi artışının kısmen geri alınmasına ilişkin düzenlemeyi ertelemeyi değerlendirdiği bildirildi.