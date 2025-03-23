İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın görevden uzaklaştırıldığını; Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yerine ise kayyum atandığını duyurdu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "geçici tedbir" olarak görevden alınmasının ardından Google'dan dikkat çeken bir hamle geldi.
'TITLE' JET ŞEKİLDE DEĞİŞTİ
Arama motoru Google'ın, Ekrem İmamoğlu için kullandığı "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" ifadesini kaldırdığı ortaya çıktı.
Google'da 'Ekrem İmamoğlu' aramasında "Siyasetçi", "İş insanı" ve "Eski Beylikdüzü Belediye Başkanı" ifadesinin çıktığı görüldü.