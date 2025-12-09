Avrupa Birliği Salı günü Google hakkında rekabet soruşturması açtığını duyurdu. Sebebi ise Google'ın, haber siteleri gibi içerik üreticilerinin ürettiği yazıları fiilen çalması.

AB komisyonu bu incelemede şirketin medya kuruluşları ve diğer yayıncıların çevrim içi içeriklerini yapay zeka hizmetlerini eğitmek ve sunmak için uygun bir karşılık ödemeden kullanıp kullanmadığını değerlendirecek.

Yetkililer, Google'ın yayıncılarla ve içerik üreticilerine haksız koşullar dayatıp dayatmadığına ve kendi hizmetlerine ayrıcalıklı erişim sağlayıp sağlamadığına da bakacak.

YOUTUBE İÇERİKLERİ DE KULLANIYOR İDDİASI

Rekabetten sorumlu üye Teresa Ribera özgür ve demokratik bir toplumun çeşitli medyaya açık bilgi erişimine ve canlı bir yaratıcı alana dayandığını söyledi.

Soruşturma iki başlığa odaklanıyor. İlk olarak Google'ın YouTube videolarını üretken yapay zeka modellerini eğitmek için içerik sahiplerine yeterli ödeme yapmadan kullanıp kullanmadığı incelenecek.

Komisyon içerik üreticilerinin bu kullanıma itiraz etme seçeneğinin bulunmadığını belirtti. Ayrıca YouTube politikalarının rakip yapay zeka geliştiricilerinin aynı içerikleri kendi modellerini eğitmek için kullanmasını engelleyip engellemediği de değerlendirme konusu.

İkinci başlıkta Google'ın gazete siteleri gibi diğer platformlardaki içerikleri üretken yapay zeka destekli hizmetlerinde yine ödeme ya da vazgeçme imkanı sunmadan kullanıp kullanmadığı araştırılacak.

Bu özellikle arama sonuçlarında beliren yapay zeka özetleri ve sohbet botuna benzer yanıtlar veren 'yapay zeka modu' sekmesi ile ilişkilendiriliyor.

Ribera Googleın yayıncılar ve içerik üreticileri için adil olmayan şartlar dayatırken rakip geliştiricileri dezavantajlı konuma düşürmüş olabileceğini söyledi.

Soruşturmanın bitiş tarihi yok. Açılması sonucun önceden kesinleştiği anlamına gelmiyor ama şirket ağır para cezası riskiyle karşı karşıya.