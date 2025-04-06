Google, kurucuları Larry Page ve Sergey Brin'in 1995 yılında Stanford Üniversitesi'nde tanışmalarıyla doğdu. Başlangıçta yurt odalarında, internet üzerindeki sayfaların önemini bağlantılar yoluyla belirleyen bir arama motoru geliştirmeye başladılar. Projeye ilk verdikleri isim ise "Backrub" idi. Daha sonra bu ismi değiştirmeye karar verdiler.

Bir arkadaşları arama motoru için "Googol" ismini önerdi. Ancak bu kelime, yanlışlıkla "Google" olarak yazıldı ve bu haliyle kullanılmaya devam edildi.

"Googol", 1 rakamının ardından 100 sıfır gelen devasa bir sayıyı ifade ediyor. Bu isim, Page ve Brin'in "dünyadaki tüm bilgileri düzenlemek ve evrensel olarak erişilebilir ve kullanılabilir kılmak" misyonunu yansıtmak için seçilmişti.

300 BİN DOLARLA BAŞLADILAR ŞİMDİ 1.8 TRİLYON DOLAR

Googol terimi ise ilk kez 1920 yılında 9 yaşındaki Milton Sirotta tarafından ortaya atıldı. Sirotta, Amerikalı matematikçi olan amcası Edward Kasner'ın kitaplarında bu terimi sıkça kullandığı biliniyor. İlham kaynağının ise dönemin çizgi roman karakterlerinden Barney Google olabileceği düşünülüyor.

1998 yılında sadece 300 bin dolarlık yatırım alarak kurulan şirketin bugünkü değeri 1.8 trilyon doları aşıyor. Günde 3.5 milyar, yılda ise 1.2 trilyon arama yapılan Google, internet dünyasının en büyük devlerinden biri olmayı sürdürüyor.