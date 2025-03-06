Son yıllarda dijital medya ve haber platformları, bilgiye erişimin ana kaynağı haline geldi. Google Haberler ve Keşfet gibi uygulamalar, günlük haber akışında milyonlarca kullanıcıya ulaşıyor. Ancak Türkiye’de bu platformların belirli haber kaynaklarını sansürlediği ve belirli haberleri öne çıkarmadığı yönünde iddialar günden güne artıyor.

Google özellikle iktidarın yörüngesine girmeyip bağımsız habercilik yayını yapan dijital medya kuruluşlarına karşı giderek daha sert bir kısıtlama politikası uyguluyor. Google’ın bu yaklaşımı demokrasinin temel prensiplerinden olan haber alma hakkına kaba bir müdahale olarak büyük şikayetlere neden oluyor.

Türkiye’de halkın haber alma hakkına yönelik sansürcü yaklaşım yayın kuruluşlarının gelirlerinin de yüzde 70-80’lere varan oranlarda düşmesine ve ekonomik olarak darboğaza girmelerine neden oluyor.

Google sansüründen Türkiye’nin en yüksek trafiğe sahip sitesi, Türk okurunun en önemli bağımsız merkez medya yayın organı olan sozcu.com.tr de payını alıyor.

Google Sözcü’nün haberlerinin keşfet ve haberler sekmelerinde görünmesine mutlak bir sansür uyguluyor. Sözcü yönetiminin yaptığı başvuruları da otomatik yanıt verme uygulamasından alınmış cevaplarla geçiştiriyor.

Google Keşfet ve Haberler Nasıl Çalışıyor?

Google Haberler ve Keşfet algoritmaları, kullanıcıların ilgi alanlarına ve arama geçmişlerine dayalı olarak haberleri filtreleyerek sunuyor. Aynı zamanda belirli kaynaklardan gelen içerikler, algoritmalar tarafından değerlendirilerek öne çıkarılıyor veya geri plana atılıyor.

Ancak Türkiye'de bağımsız yada muhalif haber sitelerinin ve gazetecilerin iddialarına göre, belirli medya kuruluşlarının içerikleri Google Haberler ve Keşfet’te görünmez hale geliyor ya da oldukça kısıtlanıyor. Bu da belirli haberlerin okuyuculara ulaşmasını engelleyerek bilgiye erişimde sansür etkisi yaratıyor.

Sansür İddiaları ve Tepkiler

Bazı bağımsız medya kuruluşları, haberlerinin Keşfet veya Google Haberler sekmesinde diğer ana akım medya kuruluşları kadar görünmediklerini öne sürüyor. Özellikle eleştirel görüşleriyle bilinen bazı gazeteciler ve medya organları, Google algoritmalarının belirli haberleri kasıtlı olarak görmezden geldiğini iddia ediyor.



Bu konuda eleştiriler sadece Türkiye ile de sınırlı değil. Daha önce ABD, Almanya ve Fransa gibi ülkelerde de Google’ın belirli haber kaynaklarını filtrelediği ve bazı haberleri öne çıkararak manipülatif bir haber yayın politikalarına aracı olduğu yönünde tartışmalar yaşanmıştı.

Google’ın Resmi Yanıtı

Google, daha önce benzer iddialarla ilgili yaptığı açıklamalarda, algoritmaların nesnel olduğunu ve belirli haber kaynaklarına veya içeriklere karşı bir sansür uygulanmadığını savundu.

Ancak, algoritmaların çalışma prensipleri tam olarak şeffaf olmadığı için, belirli haberlerin neden öne çıktığı, bazılarının neden geri planda kaldığı soruları yanıtsız kalmaya devam ediyor.

Sonuç: Dijital Medya Üzerinde Denetim Artıyor Mu?

Google’ın haber akışında uyguladığı filtreleme politikaları, bilginin tarafsız bir şekilde sunulup sunulmadığı konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getiriyor. Kullanıcılar, haber kaynağının çeşitliliğini artırmak ve farklı bakışaçılarından haberdar olabilmek için alternatif haber platformlarını da takip etmeye yöneliyor.

Dijital medya üzerindeki bu tartışma, gelecek dönemde algoritmaların daha şeffaf hale getirilmesi ve haber içeriklerinin objektif bir şekilde sunulması gerekliliğini bir kez daha ortaya koyuyor.