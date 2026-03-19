Google'ın kurucularından olan Sergey Brin, son dönemde gündeme gelen ve ABD'nin Kaliforniya eyaletini etkileyen milyarderler vergisine karşı yürütülen kampanyaya büyük bir destek verdi. Elde edilen bilgilere göre varlık vergisi teklifinin kabul edilmemesi yönünde faaliyet gösteren kampanyaya diğer zenginler de yardım yapmaya başladı.

TAM 45 MİLYON DOLAR DESTEK SAĞLADI

İngiliz gazetesi The Guardian tarafından yerel haber kaynaklarından elde edilen bilgilere göre Sergey Brin milyarderler vergisi olarak bilinen bu vergiye karşı yürütüle bir kampanyaya yüksek miktarda maddi destek sağladı. Sergey Brin kampanyaya ilki 20 milyon ikincisi de 25 milyon dolar olmak üzere toplamda 45 milyon dolar yani 1.9milyar TL etek sağladı.

Brin aynı zamanda kampanyaya destek veren tek isim değil. Google'ın eski CEO'su Eric Schmidt de kampanyaya 3 milyon dolar yani 132 milyon TL değerinde bağışta bulundu. Kampanyaya ayrıca iş insanı Chris Larsen 2 milyon dolar, yemek dağıtım firması DoorDash'n CEO'su Tony Xu 2 milyon dolar ve Stripe firmasının CEO'su Patrick Collison da 7 milyon dolar destek ödemesi yaptı.

1 MİLYAR DOLAR VERGİ ÖDEYECEKLER

ünlü isimlerin karşısında durduğu bu milyarderler vergisi Kaliforniya eyaletinde yaşayan milyarderlerin toplam mal varlığının yüzde 5'i kadar ödeme yapmasını gerektirecek. Vergi şu an tasarı aşamasında ve SEIU-UHW sağlık sendikası tarafından hazırlandı. Eğer tasarı yeterli imzayı alır ve Kasım 2026 itibariyle oylamaya sunulup kabul edilirse geriye dönük olarak 1 Oak2026 tarihinden bu yana Kaliforniya'da yaşayan milyarderler vergi ödeyecek.

Tasarıya göre 20 milyar dolar serveti bulunan ve Kaliforniya'da yaşayan kişiler 5 yıl içerisinde ödemek zorunluluğu ile tek seferlik 1 milyar dolar vergi ödeyecek.

TEK TEK KAÇIYORLAR

Sözü edilen milyarderler vergisinin gündeme gelmesinin ardından bazı isimlerin Kaliforniya dışına taşınmaya başladığı öğrenilmişti. Açık şekilde bir ekonomi savaşı ilan eden Sergey Brin de Nevada eyaletinden 42 milyon dolarlık bir mülk almıştı.