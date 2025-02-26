Son yıllarda birçok önemli gelişmeyi başarıyla öngören Raymond Kurzweil, şimdi de teknoloji destekli ölümsüzlük konusunda bir öngörüde bulunarak, bu gerçekleşmesi bekleyen gelişme için bir tarih belirledi.

3djuegos.com'un haberine göre Google'ın 2012 yılında makine öğrenimi ve dil işleme alanlarındaki yapay zeka gelişmelerini denetlemek üzere işe aldığı mühendislik direktörü, 2032 yılından itibaren sağlığımızın geriye doğru gideceğini öngörüyor: "Yaşadığınız her yıl, bir yıl daha kazanacaksınız."

Kurzweil, yapay zeka ve biyoteknoloji gibi alanlardaki ilerlemelerin insan biyolojisinin sınırlarını aşacağı, teknolojik tekillik adı verilen bir sürecin parçası olarak ölümsüzlüğü şekillendireceğini öne sürüyor.

Kurzweil'in doğru tahminleri

Kurzweil'in söylediklerinin geçerliliği, sadece kitapları ve icatlarıyla Google gibi devlerin dikkatini çekmesinden kaynaklanmıyor. 15'e yakın farklı üniversiteden yılın mühendisi ödülleri ve fahri doktora dereceleri almış bir isim. Bu mühendis, ününü büyük ölçüde 1990'ların başından bu yana yaptığı öngörülerle hedefi tam on ikiden vurmayı başarmasından kazanmıştır.

Raymond Kurzweil'in potansiyelini ortaya koyan birkaç önemli örnek: 1990 yılında, elektronik cihazların ve bilgisayarların giderek daha küçük ve güçlü hale geleceğini öngördü. Wi-Fi ve mobil ağların gelişiminden önce kablosuz bağlantının yaygınlaşacağını, 2000 yılından önce yapay zekanın satrançta bir insanı yenebileceğini ve 2010'larda ses tanımanın günlük hayatımızın bir parçası olacağını tahmin etti. Kurzweil'in tüm bu öngörüleri gerçeğe dönüştü.

Kurzweil'in bu fikirlerle ilgili benimsediği düstur, ivmeli getiri yasasına dayanır. Bu teori, teknolojik ilerlemenin doğrusal değil, üstel bir hızla gerçekleştiğini savunur. Bu yaklaşım, her teknolojik yeniliğin yalnızca bir zaman çizelgesine yeni noktalar eklemekle sınırlı kalmadığını, aksine o çizginin kalınlığını sonsuza kadar genişleterek giderek daha hızlı ve derin değişimler sunmayı amaçladığını öne sürer.

Hastalıkları ortadan kaldırmak için çalışıyorlar

Kurzweil'in fütürizm ve teknolojik öngörüler alanındaki etkisi, 2009 yılında Google ve NASA ile iş birliği yaparak, geleceğin liderlerini eğitmeyi ve ilham vermeyi amaçlayan Singularity Üniversitesi'nin kurulmasına yol açtı. Bu üniversite, insanlığın büyük zorluklarına odaklanarak, hayatlarımızı ve çevremizi iyileştirmeyi amaçlayan teknolojiler geliştirmeyi hedefleyen bir merkezdir. Hastalıkları ortadan kaldırmak ve yaşam süresini uzatmak da, tahmin edebileceğiniz gibi, bu vizyonun bir parçasıdır.

Kurzweil, 2029 yılı için öngördüğü yapay zekanın herhangi bir zihinsel görevi insan seviyesinde gerçekleştirebilmesiyle birlikte, tıbbi gelişmelerin hız kazanacağını belirtiyor. Bu, yapay zekanın biyosimülasyon yoluyla milyarlarca moleküler diziyi analiz ederek bir hastalığı tedavi etmek için doğru karışımı bulmasını mümkün kılacak.

El Mundo'ya yaptığı açıklamalarda, Kurzweil anahtar noktanın Uzun Ömür Kaçış Hızı'na nasıl yaklaşacağımızda yattığını belirtiyor: "Şu anda, bir yıl yaşadığınızda, uzun ömrünüzden bir yıl daha kaybediyorsunuz. Sağlığınıza dikkat ederseniz, üç ya da dört ay iyileşebilirsiniz. Yani, bir yılda yaklaşık sekiz ya da dokuz ay uzun ömür kaybediyorsunuz. Ancak yapay zeka hızla ilerliyor ve 2032 civarında, bir yıl yaşadığınızda, bir tam yıl daha iyileşeceksiniz. O zamandan sonra, yaşadığınız her yıl için bir yıldan fazla kazanacaksınız. Sağlığınız zamanla geriye gidecek. Önümüzdeki on yılda, nihayet yaşlanma sorununu çözeceğiz."