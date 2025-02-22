İstediğiniz işi bulmak, bazıları için oldukça zorlayıcı olabilir. Yeterli deneyime ve uygun becerilere sahip olsanız da, bir şirket sonunda sizi değil de başka birini tercih edebilir. Bunun nedeni özgeçmişiniz, becerileriniz veya başka çeşitli faktörler olabilir. Şimdi ise, Google en yeni yapay zeka aracıyla bir sonraki işinizi bulmanıza yardımcı olmayı hedefliyor.

androidauthority'un haberine göre Google, "Career Dreamer" adlı yeni deneysel yapay zeka aracını duyurdu. Adından da anlaşılacağı üzere, bu araç, iş arama sürecinizde size yardımcı olmak amacıyla tasarlandı.

Google, Career Dreamer aracının yapay zekayı kullanarak, kullanıcıların benzersiz deneyimleri, eğitim geçmişi, becerileri ve ilgi alanları arasındaki kalıpları tespit ettiğini belirtiyor. Bu süreçle, kullanıcılar "profesyonel hikayelerini şekillendirebilir", "kariyer fırsatlarını keşfedebilir" ve "bir sonraki adımlarını atmalarına yardımcı olacak öneriler alabilirler", diyor Google.

Profesyonel hikayenizi şekillendirmek için, "Kariyer Kimliği Beyanı" adı verilen bir şey oluşturabilirsiniz. Bu beyan, iş yerinde sağlayabileceğiniz değeri vurgulayan ve özgeçmişinize ekleyebileceğiniz veya mülakatta tartışabileceğiniz bir özet sunar.

Kariyer olanaklarını keşfetmek için Career Dreamer, geçmişinizle uyumlu kariyer yolları önerir. Ayrıca, özgeçmişiniz veya ön yazınızla ilgili yardıma ihtiyacınız varsa, araç, Gemini'yi kullanarak sizin için bir taslak hazırlar.