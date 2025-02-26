Son haftalarda Google tarafından çok sayıda muhalif haber sitesinin gösterimi hiçbir gerekçe gösterilmeden kısıtlanırken, engellemelerden Sözcü de payını aldı. Google, herhangi bir neden bildirmeksizin Sözcü'yü keşfet ve haberler uygulamalarının dışında tutmaya başladı.



Tüm engellemelere rağmen, okurlarının büyük ilgisi ile sozcu.com.tr, Türkiye'nin en çok okunan haber sitesi olmaya devam ediyor ancak oynanan oyunun farkında olduğunu belirterek, Google'ın oyununu deşifre ediyor. Demokrasinin vazgeçilmezi olan haber alma hakkına doğrudan müdahale etmeye başlayan Google Türkiye, milyonlarca vatandaşın ana haber alma kaynağı olan sozcu.com.tr'yi sarsamıyor. Ancak uygulanan sansür nedeniyle birçok küçük ölçekli haber sitesi, kapanma tehlikeli ile karşı karşıya kalmış durumda.



VİTRİNDE SADECE YANDAŞ SİTELER VAR!



Öte yandan Google'ın haber platformlarına uyguladığı 'keyfi sansür' birçok ülkede ciddi tartışmalara neden olmakta. Son olarak aralık ayında Rekabet Kurumu, kanuna aykırı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle Google Türkiye'ye 2,6 milyar TL idari para cezası verdi.



Google, şimdilerde ise muhalif internet siteleri başta olmak üzere birçok haber platformunun etkileşimini kısıtlamakla suçlanıyor. Suçlamalar arasında Google'ın kontrolünde olan ve haber trafiğinin önemli bir bölümünü oluşturan 'Keşfet' ve 'Haberler' gibi platformlarda keyfi sansür uygulandığı iddiaları yer almakta.



BAKAN URALOĞLU: 'HAKSIZLIK TESPİT EDERSEK ADIM ATACAĞIZ'



Küresel ölçekli şikayetlerin ardından Türkiye'de de benzer suçlamalar ile karşı karşıya kalan Google'ın, muhalif internet siteleri başta olmak üzere çok sayıda haber platformunun etkileşimini kısıtladığı, haber gösteriminin gerçekleştiği 'discovery' ve 'news' gibi platformlarda sansür uyguladığı öne sürülmekte.



Geçtiğimiz aylarda tartışma konusu olan iddiaların ardından açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yaşanan değişikliklerden 'Google Türkiye' ekibinin de bilgisinin olmadığını belirterek, "Google’la görüştük. Düzenleme, Google Türkiye tarafından değil global tarafından atıldı. Google Türkiye temsilcilerinin bize ilettiği, bu düzenlemeden bilgi sahibi olmadıkları. İkinci kez sorduk onlardan bir dönüş bekliyoruz. Gelecek dönüşe göre Rekabet Kurumu'yla birlikte bir adım atılabilir. Eğer haksızlık tespit edersek adım atacağız. BTK ve Rekabet Kurumu'yla işbirliği yapıp adım atmamız söz konusu, Google küresel merkezin cevabına göre.” ifadelerini kullanmıştı.



AVRUPA VE GÜNEY AFRİKA SORUŞTURMA BAŞLATTI



İnternette sansür iddialarının ardından Avrupa, Google'ın faaliyetlerine yönelik inceleme başlatırken, son olarak Güney Afrika Cumhuriyeti'nin de 'algoritma' değişiklikleri hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.



Başlatılan soruşturmada, internet sitelerinin gösterimi ve trafiğin dağıtılması konusunda dünyada tekel olan şirket, bu alandaki yetkinliğini 'kötüye kullanmak' ile suçlanıyor. Güney Afrika Cumhuriyeti, Google’ın arama algoritmalarında küresel medya kuruluşlarını öne çıkardığı, yerel dilde yayın yapan haber sitelerini ise geri plana attığı tespit ederek, Google'dan savunmasını istedi.





AMAÇ 'TEK SESLİ' MEDYA MI?



Uygulanan kısıtlamaların tamamına yakını muhalif yayın politikası izleyen haber sitelerini hedef alırken, bu durum Google'a ait platformlarda yalnızca iktidara yakın yayın yapan haber sitelerinin dolaşıma girmesine neden oluyor.



Google Türkiye, şikayetlerin artması üzerine yaptığı paylaşımda 'Herhangi bir siteyi hedef almıyoruz' açıklamasında bulunsa da, sansür ve kısıtlamaların yalnızca muhalif sitelere yönelik uygulanması 'Amaç tek sesli medya mı?' sorularını gündeme getirmekte.











