Tarihçilerin yardımıyla üretilen Aeneas, 16 milyon karakter içeren 200 binden fazla bilinen Latince yazıtla eğitildi.

Adını Troya kahramanı Aeneas’tan alan araç, yalnızca kelime benzerlikleri üzerinden değil, tarihsel bağlamlar yoluyla da metinleri analiz edebiliyor.

Sistem, metinlerin hangi döneme ve coğrafyaya ait olduğunu tahmin edebiliyor. Ayrıca eksik kelimeler için önerilerde bulunabiliyor.

Araştırmada 23 tarihçi, Aeneas'ı kullanarak yazıtları inceledi ve araç yüzde 90 anlamlı tahminlerde bulundu.

Araç, Augustus'un (eski Roma imparatoru) 'Res Gestae Divi Augusti (İlahi Augustus'un işleri)' yazıtında test edildiğinde bilim insanlarının da üzerinde tartıştığı iki farklı yazım tarihini olasılık olarak sundu.

Araştırmanın başyazarlarından Thea Sommerschield, Aeneas'ın sunduğu sonuçları belirterek "Bunlar bizim için ağzımızı açık bırakan anlardı" dedi.

Çalışmanın sonuçları Nature dergisinde yayınlandı.

AENAS HAKKINDA

Antandros Antik Kenti internet sitesinin aktardığına göre Aeneas, Troya kraliyet ailesinden Ankhises ve tanrıça Aphrodite'nin (Venüs) oğlu.

Troya savaşında Hektor'dan sonra en büyük kahraman odur. Hatta zaman zaman Priamos'un oğlu, büyük Troyalı kahraman Hektor'a bile öğüt verir.

Aeneas'ın görevi Troya'dan ayrılıp, yeni bir yurt kurmak; böylece Troya soyunu yeni kuracağı topraklarda yüzyıllar boyu devam ettirmektir.