Daha önce Google ve Microsoft’ta yazılım mühendisi olarak çalışan makine öğrenimi araştırmacısı Nate Soares, yapay zekanın (YZ) insanlığı yok edeceğine o kadar inanıyor ki yaklaşık 10 yıl önce emeklilik fonuna para yatırmayı bıraktı.

The Atlantic CEO’su Nicholas Thompson’ın podcast yayınına katılan Soares, yapay zekanın önümüzdeki 10 yıl içinde insanlığın sonunu getirme olasılığının %50'nin üzerinde olduğunu savundu.

Soares, kararını şu sözlerle açıkladı:

"Şu anda emeklilik için birikim yapmıyorum. Google’da çalıştığım dönemden kalma bir emeklilik (401K) hesabım var ancak yaklaşık 10 yıldır oraya tek kuruş yatırmadım."

Bu çarpıcı açıklamalar, sektör devlerinden Anthropic'te çalışan 3 araştırmacının da benzer bir "10 yıl içinde yok oluş" uyarısı yapmasından yaklaşık 2 ay sonra geldi.

Hatta araştırmacılardan Jacob Coxon, hem Anthropic’in hem de eski şirketi OpenAI’ın bu tehdidi görmezden geldiğini ve süreci yanlış yönettiğini belirterek görevinden istifa etmişti.

Tablo karamsar ama kaçınılmaz değil

Şu anda "yapay zeka kıyametçiliği" yaklaşımıyla bilinen Berkeley merkezli Makine Zekası Araştırma Enstitüsü'nün (MIRI) başkanlığını yürüten Soares, karamsar tablosuna rağmen sonun kaçınılmaz olmadığını vurguluyor.

Bu durumu insanlığın tarih boyunca nükleer savaş tehdidiyle yaşamasına benzeten Soares, günlük motivasyonunu şöyle özetliyor:

"Belki de ilk kez tüm insanlığın aynı anda yok olması ihtimalinin gölgesinde yaşıyoruz, ancak bireysel olarak zaten her zaman salgın hastalıkların ve savaşların gölgesinde yaşadık. Yapabileceğimiz tek şey elimizden gelenin en iyisini yapmak ve iyi bir hayat sürmeye çalışmak."

"Atların otomobili küçümsemesi gibi"

Röportaj sırasında sunucu Thompson, günümüzdeki en gelişmiş yapay zeka modellerinin bile hâlâ ciddi hatalar ve sınırlamalar barındırdığını hatırlatarak bu kıyamet senaryosuna itiraz etti. Soares ise mevcut kusurların sahte bir güven yaratmaması gerektiğini belirterek, yapay zekanın şu anki durumunu otomobilin ilk icat edildiği günlere benzetti:

"İlk otomobiller üretildiğinde, bir grup atın uzaktan onları izleyip 'Bu aracın henüz yapamadığı bir sürü şey var' dediğini hayal edin. Yapay zeka her geçen gün gelişiyor; giderek daha uzun ve karmaşık görevleri başarıyla üstlenebildiğini görüyoruz."

İşsizlik değil, yok oluş endişesi

Ekonomik etkilere ve yapay zekanın işleri elimizden alacağı yönündeki yaygın endişelere de değinen Soares, meselenin istihdam kaybından çok daha büyük olduğunu belirtti: "Ben 'yapay zeka işsizlik kıyameti getirecek' diyenlerden değilim; ben 'yapay zeka tüm insanları öldürecek' diyenlerdenim. Bu senaryoda aslında tam istihdama ulaşacağız; hepimiz yok edilmeden hemen önce herkesin bir işi olacak."