Dünyada en çok aktif kullanıcıya sahip olan arama motoru Google'ın yaptığı hamle ile arama özelliği tamamen değişiyor. Google arama kısmında kullanıcının sorgusuna göre internet siteleri önerme özeliğini kaldırarak yerine tamamen yapay zeka destekli bir direkt cevap özelliği sunmaya hazırlanıyor. Google'ın AI tabanlı yeni arama özelliğinin hizmete girmesi ile birlikte anahtar kelimelere göre site önerileri son bulmuş olacak. Kullanıcıların bu yönde site kaynaklarından bilgi alma isteği ise milyonlarca kişin farklı arama motorlarını tercih etmesine yol açtı.

Google’ın arama motorunu kökten değiştirerek "sohbet temelli" bir yapay zekâ asistanına dönüştürmesi, dijital dünyada beklenmedik bir taşınma dalgasını tetikledi. Kullanıcıların sadece metinle değil; görsel ve dosyalarla etkileşime girdiği bu yeni nesil deneyim, teknoloji devleri tarafından "gelecek" olarak pazarlansa da, ciddi bir kitle bu agresif entegrasyona sırtını dönerek alternatif arama motorlarına sığınmaya başladı.

ZORUNLU DÖNÜŞÜME MİLYONLARCA TEPKİ

Bu değişimin yarattığı memnuniyetsizlik, alternatif arama platformlarının indirilme istatistiklerine doğrudan yansıdı. ABD pazarında Google’ın güncelleme haftasında alternatif uygulamaların kurulumu %18 artarken, bu ivme kesintisiz devam ederek bazı günlerde %30 bandını aştı. Özellikle mobil tarafta tepki çok daha sert oldu; iOS kullanıcılarının geleneksel arama motoru arayışı bazı günlerde %70’lik rekor büyüme oranlarına ulaştı. Küresel ölçekte ise günlük indirme sayılarındaki %12’lik artış, bu durumun sadece bölgesel bir tepki değil, evrensel bir kullanıcı refleksi olduğunu kanıtladı.

SEÇİM ÖZGÜRLÜĞÜ 'NO-AI' MODUNU GETİRDİ

Alternatif platformların bu süreçteki en büyük kozu, yapay zekâyı bir dayatma olmaktan çıkarıp bir tercihe dönüştürmeleri oldu. Bugün pek çok kullanıcı, yapay zekânın ürettiği özet cevaplar yerine saf bilgiye ve doğrudan kaynaklara ulaşmak istiyor. Bu talebi gören arama motorları, yapay zekâdan tamamen arındırılmış özel "No-AI" sayfalarını yayına alarak devasa bir trafik çekmeyi başardı. Buradaki temel motivasyon yapay zekâ düşmanlığı değil; kullanıcının neyi, ne zaman ve ne kadar göreceği üzerindeki kontrolünü geri alma isteği olarak öne çıkıyor.

İşin teknik boyutunda ise gizlilik kırmızı çizgi olmaya devam ediyor. Kullanıcılar yapay zekâyı kullanırken bile IP adreslerinin gizlenmesini, sorgularının modelleri eğitmek için kullanılmamasını ve verilerinin kısa sürede silinmesini talep ediyor. Alternatif arama motorları; OpenAI, Anthropic ve Meta gibi devlerin modellerini kendi gizlilik kalkanları arkasından sunarak bu hibrit ihtiyaca cevap veriyor. Günün sonunda, internet dünyası ikiye bölünmüş durumda: Yapay zekânın konforuna teslim olanlar ve kontrolü elinde tutup "sade" internetin şeffaflığını arayanlar.