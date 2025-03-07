Google, uygulamalarında sıkça değişiklikler yapıyor. Çoğu zaman, bu değişiklikler beklendiği gibi sonuçlanmıyor. Örneğin, 2021’de Android 12’nin yayınlanmasından sonra, pek çok kullanıcı gereksiz yere kaldırılan bazı kısayolların geri getirilmesini bekliyor.

Google, bu kez eleştirileri dikkate almakla kalmadı, aynı zamanda yaklaşık üç ay içinde hızlı bir şekilde harekete geçti. Kasım 2024’te Google Fotoğraflar uygulamasından kaldırılan dikkat çekici bir özellik, üçüncü taraf uygulamalardan gelen fotoğraf ve görsellerin otomatik olarak bir kişiyle paylaşılabilmesiydi. O tarihten bu yana, geliştiriciler geri adım atana kadar yalnızca uygulamanın anlık görüntülerini paylaşmak mümkün oluyordu.

Artık, üçüncü taraf uygulamaların paylaşım sürecine dahil olup olmayacağını kendiniz ayarlayabileceksiniz. İşte bu ayarı nasıl yapacağınız:

Google Fotoğraflar'da üçüncü taraf uygulamalardan gelen içerik paylaşımını yeniden etkinleştirmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Öncelikle Android akıllı telefonunuzda Google Fotoğraflar uygulamasını açın. Sağ üst köşedeki profil resminize veya adınızın baş harfine tıklayın. Ardından Fotoğraflar uygulaması Ayarları'na gidin ve "Paylaşım" sekmesine tıklayın.

"Kişiyle Paylaş" seçeneğine dokunun. Burada, diğer Android uygulamalarından hariç tutulan içerik öğesine tıklayın. "Diğer Android uygulamalarından içerik ekle" seçeneğini etkinleştirin ve "İleri" butonuyla onaylayın. Son olarak, başlangıç tarihi seçin ve paylaşılacak fotoğrafları belirleyerek paylaşım ayarlarını tamamlayın.