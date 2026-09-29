Google, masaüstü Chrome kullanıcıları için güvenlik açıklarını gideren yeni bir güncelleme yayımladı. Güvenlik uzmanları, Chrome kullanan tüm kullanıcıların sistem ayarlarını kontrol ederek güncellemeyi almalarını ve ardından tarayıcıyı yeniden başlatmalarını öneriyor.

108 GÜVENLİK AÇIĞI KAPATILDI

Siber güvenlik kuruluşu Malwarebytes tarafından paylaşılan bilgilere göre, Google 22 Eylül tarihinde Masaüstü için Kararlı Kanal Güncellemesi’ni yayınladı. Windows ve Mac platformlarında 154.0.8037.57/.58 sürüm numarasıyla sunulan bu paket, 11 adedi "kritik" derecede kabul edilen 108 farklı güvenlik açığı için düzeltme içeriyor.

Açıkların henüz aktif bir siber saldırıda kullanılmadığı belirtilmekle birlikte; güncellenmeyen sistemlerde Chrome çökmeleri, tarayıcı güvenliğinin ihlali ve uzaktan kod yürütülmesi (RCE) gibi risklerin oluşabileceği kaydediliyor.

ANDROİD SÜRÜMÜNE DE GÜNCELLEME GELDİ

Masaüstü tarafındaki adımlara ek olarak Google, Android cihazlar için Chrome 155 (155.0.8059.16) sürümünü dağıtmaya başladı. Aşamalı olarak sunulan bu Android güncellemesinin, kararlılık ve performans iyileştirmeleri barındırdığı bildirildi.

ÖNCEKİ SIFIR GÜN (ZERO-DAY) AÇIĞI

Son güncelleme, Google'ın kısa süre önce kapattığı ve aktif olarak istismar edildiği belirlenen bir sıfır gün açığının ardından geldi. CVE-2026-85046 koduyla izlenen söz konusu açık, kullanıcıların kötü amaçlı bir web sitesini ziyaret etmesi durumunda saldırganların uzaktan kod yürüterek cihaz kontrolünü ele geçirmesine imkan tanıyordu.

CHROME GÜNCELLEMESİ NASIL YAPILIR?

Masaüstü cihazlarda güncellemeyi kontrol etmek ve yüklemek için takip edilmesi gereken adımlar şunlardır:

Bilgisayarda Chrome tarayıcısını açın.

Sağ üst köşede yer alan üç dikey nokta simgesine tıklayın.

Menüden Yardım seçeneğine gelip Google Chrome Hakkında sekmesini seçin.

Otomatik indirilen güncellemenin ardından işlemi tamamlamak için Yeniden Başlat butonuna basın.