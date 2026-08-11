Google, Türkiye'nin de arasında bulunduğu seçili ülkelerde bulut depolama ve yapay zeka paketlerinin fiyat tarifelerini güncelledi.

Belirlenen yeni fiyatlar, mevcut kullanıcıların faturalarına bir sonraki abonelik yenileme dönemlerinden itibaren yansımaya başlayacak. Yapılan bu güncellemeyle birlikte Google'ın Türkiye pazarındaki abonelik ücretlerinde son bir buçuk yıl içerisindeki ikinci artış gerçekleşti.

GOOGLE AI VE DEPOLAMA PAKETLERİNİN YENİ FİYATLARI

Abonelik türlerine göre uygulanan yeni aylık ücretler şu şekilde sıralandı:

Google AI Plus: Aylık ücreti 204,99 TL'den %75,6 artışla 359,99 TL'ye yükseldi.

Google AI Pro (5 TB): Aylık fiyatı 869,99 TL'den 1.519,99 TL'ye çıktı.

Google AI Pro (10 TB): Aylık paket bedeli 979,99 TL'den 1.709,99 TL seviyesine ulaştı.

Google AI Ultra (20 TB): Aylık kullanım ücreti 1.989,99 TL'den 3.479,99 TL'ye yükseldi.

100 GB ve 30 TB kapasiteli alternatif paketlerin güncel fiyatlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Şirketin tüm kullanıcılarına varsayılan olarak sunduğu 15 GB'lık ücretsiz depolama alanında ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

FİYAT ARTIŞI HANGİ ÜLKELERİ KAPSIYOR?

Fiyat artışı kararı yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmadı. Eş zamanlı olarak Mısır, Cezayir, Pakistan ve Nijerya gibi ülkelerde de yeni fiyatlandırma politikası yürürlüğe girdi.

Google, 2025 yılının ilk aylarında da Türkiye'deki 2 TB'lık standart planın aylık ücretini 49,99 TL seviyesinden 204,99 TL'ye çıkararak benzer bir güncelleme gerçekleştirmişti.

GOOGLE ONE ÜCRETLİ ABONE SAYISI 150 MİLYONU AŞTI

Gemini yapay zeka modelinin sisteme entegre edilmesiyle birlikte Google One, veri depolama hizmetinin yanı sıra gelişmiş yapay zeka araçlarının da sunulduğu bütünleşik bir platforma dönüştü. Yapay zeka servislerinin eklenmesiyle kullanıcı kitlesini genişleten hizmetin küresel çapta ücretli abone sayısı 150 milyon barajını geride bıraktı.