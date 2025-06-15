Teknoloji devi Google, yapay zekâ alanındaki liderliğini pekiştirmek üzere tarihinde ilk kez “Baş Yapay Zekâ Mimarı” (Chief AI Architect) pozisyonunu oluşturdu. Bu stratejik göreve getirilen isim ise Türk mühendis Koray Kavukcuoğlu oldu.

Atama, Alphabet CEO’su Sundar Pichai tarafından çalışanlara gönderilen resmi bir notla duyuruldu. Google içinde yeni tanımlanan bu unvan, şirketin yapay zekâ geleceğini şekillendirecek en üst düzey sorumluluklardan biri olarak görülüyor.

YAPAY ZEKA DÖNÜŞÜMÜNE TÜRK İMZASI

Koray Kavukcuoğlu, halen Google DeepMind bünyesinde Teknoloji Direktörü (CTO) olarak görev yapıyor. Yeni pozisyonuyla birlikte artık Google’ın tüm yapay zekâ ürün geliştirme sürecini yönlendirecek. Kavukcuoğlu, CEO Pichai’ye doğrudan bağlı çalışacak ve aynı zamanda “Kıdemli Başkan Yardımcısı (SVP)” unvanını taşıyarak Alphabet içindeki etki alanını genişletecek.

Londra merkezli çalışan Kavukcuoğlu'nun, yeni görev kapsamında Kaliforniya’ya taşınması bekleniyor. Ancak aynı zamanda DeepMind CTO’luğu görevini sürdürecek ve şirketin kurucu CEO’su Demis Hassabis’e bağlı olarak çalışmaya devam edecek.

PICHAI: "YAPAY ZEKA STRATEJİMİZİ HIZLANDIRIYORUZ"

Alphabet CEO’su Sundar Pichai, bu atamanın Google’ın yapay zekâ vizyonunda yeni bir evreye geçişi temsil ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu genişletilmiş rolde Koray, daha sorunsuz entegrasyon, daha hızlı yineleme ve daha fazla verimlilik hedefiyle dünya lideri modellerimizi ürünlerimize nasıl dahil edeceğimizi hızlandıracak.”

ALPHABET’İN ÜZERİNDE BÜYÜK BASKI VAR

Alphabet, 2025 yılı itibarıyla 75 milyar doları aşması beklenen yapay zekâ yatırımlarının ticari başarıya dönüşmesi için ciddi bir baskı altında. Yapay zekâ alanında Microsoft, OpenAI ve Amazon gibi devlerle rekabet eden Google, bu doğrultuda hem ürünlerini yeniden şekillendiriyor hem de iş modelini AI merkezli hale getiriyor.

Geçtiğimiz ay düzenlenen Google I/O 2025 etkinliğinde, şirket yapay zekâ destekli premium hizmetlerini tanıtmış; aylık 249,99 dolar karşılığında sunulan üst seviye AI aboneliği ve yeni nesil akıllı gözlük gibi geleceğin ürünlerine dair demolarla dikkat çekmişti.