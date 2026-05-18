GÖRDES ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. GÖRDES ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/274 Esas

DAVALI : TUR PALET ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Cumhuriyet Mah. Gönül Sk. No:7 A Turgutlu/Manisa Turgutlu/Manisa/Türkiye Turgutlu/ MANİSA

Davacı tarafından açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasına ilişkin; aşağıdaki ihtarları içerir ön inceleme duruşma zaptının;

"1-HMK 140/5 maddesi gereğince hazır olan taraflara dilekçelerinde belirttikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri ve tanık isim ve adreslerini mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamaya yapmaları için 2 haftalık kesin süre verilmesine, bu süreye uyulmadığı takdirde o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılmasına karar verileceğinin ihtarına(duruşmada hazır bulunanlara ihtar yapıldı, hazır bulunmayanlara iş bu duruşma zaptının tebliğ ile ihtarın yapılmış sayılmasına),

2-Hazır olan taraflara tahkikat duruşmasına gelmesi, aksi takdirde belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ihtar edildi.

3-Tarafların 2 haftalık kesin süre içerisinde tanık isimlerini ve tanıkların hangi konulara ilişkin beyanda bulunacaklarını bildirmesi halinde bildireceği tanıklar için tanıklara yeni duruşma gün ve saatini bildirir meşruhatlı davetiyenin tebliğine,

Duruşma takviminin yoğunluğu nedeniyle duruşmanın 14/10/2026 günü saat 10:40 bırakılmasına karar verildi."ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Belirlenen gün ve saatte mazeretsiz olarak duruşmaya katılmadığınız ve kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz taktirde yokluğunuzda duruşmaya devam edileceği,yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve yazımız ekinde gönderilen duruşma tutanağının 1 ve 2 nolu ara kararları İHTAR OLUNUR. Ön inceleme duruşma zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

