ABD merkezli yatırım şirketi Gordon Brothers, Poundland'ı yeniden elden çıkarma ihtimalini masaya yatırdı. Şirket, yaklaşık 600 mağazası ve 12 bin çalışanı bulunan indirim market zinciri için yeni bir alıcı arayışına hazırlanıyor.

Gordon Brothers, Poundland'ı Temmuz 2025'te Pepco Group'tan yalnızca 1 Euro karşılığında devralmıştı. Ancak şirketin mali baskılar ve yeniden yapılandırma adımlarıyla mücadele ettiği belirtiliyor.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Sky News'in haberine göre Gordon Brothers, danışmanlarla satışa yönelik resmi bir süreç başlatılması konusunda görüşmeler yürütüyor. Henüz satış kararının kesinleşmediği, ancak hazırlıkların ilerletildiği aktarılıyor.

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen yeniden yapılanma kapsamında 2 binden fazla çalışanın işine son verilmişti. Bu gelişmeler, şirketin operasyonlarında önemli değişiklikler yaşandığını gösteriyor.

Yeni bir sahiplik değişikliği, Poundland'ın geleceğine ilişkin soru işaretlerini yeniden gündeme taşıyor. Satışın gerçekleşmesi halinde yeni yatırımcının maliyetleri azaltmaya yönelik adımlar atabileceği, bunun da mağaza kapanışları ve istihdam kayıplarının sürmesi riskini artırabileceği değerlendiriliyor.