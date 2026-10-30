Taşacak Bu Deniz dizisinde hayat verdiği Esme karakteriyle milyonların sevdiği oyuncu Deniz Baysal bu kez anlattıklarıyla şaşırttı. Gördüğü rüyayla hayatının değiştiğini anlatan oyuncunun hayatının dönüm noktasını itiraf etmesi ise izleyicilerin dikkatini çekti. Son iki yılda manevi dünyasında önemli bir değişim yaşadığını belirten Baysal, bir rüya gördükten sonra hayata bakış açısının tamamıyla değiştiğini belirtti. Oyuncu, TRT Tabii'de rol aldığı Ayşe Şasa yapımının da bu süreçte kendisi için önemli bir dönüm noktası olduğunu anlattı.

“ALLAH'I BULMANIN NE DEMEK OLDUĞUNU ÖĞRENDİM”

Deniz Baysal, son iki yılda inanç dünyasında yaşadığı dönüşümü anlatırken İslam'ın kendisi için ne ifade ettiğini bu süreçte daha iyi anladığını dile getirdi.

Gördüğü bir rüyanın ardından farklı duygular hissettiğini belirten oyuncu, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“İnsanın Allah'ı bulmasının ne demek olduğunu öğrendim bu 2 sene içinde. Bana inanılmaz iyi geldi. Bilgi vardır, çok yanlış insanlar konuşur inançla ilgili ve seni aslında uzaklaştırırlar. Ama ben bir rüya gördüm ve sonrasında o sonsuz sevgiyi hissettim. Benim için hayat daha kolay olmaya başladı. Ne kadar çok inanırsam o kadar mutlu oldum.”

GÖRDÜĞÜ RÜYAYI ANLATMADI: “ÖLÜMÜ GÖRDÜM DİYEBİLİRİM”

Rüyasının kendisinde bıraktığı etkiyi anlatan Baysal, ayrıntıları paylaşmak istemedi. Oyuncu, “Anlatmayayım, rüyalar çok anlatılmaz derler. Ölümü gördüm diyebilirim, ne kadar hafif bir şey olduğunu... Hissettiğim şeyi tarif edemem” ifadelerini kullandı.

AYŞE ŞASA YAPIMI HAYATINDA DÖNÜM NOKTASI OLDU

Deniz Baysal, TRT Tabii'de çekilen Ayşe Şasa yapımının da manevi yolculuğunda önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Bu projeyle birlikte İslam tasavvufunu okumaya başladığını söyleyen oyuncu, yaşadığı değişimi şu sözlerle özetledi:

“Aslında ben onunla birlikte benim hayatım değişti. Ben İslam tasavvufunu okumaya başladım ve bana çok iyi geldi. Başka kapılar açtı.”