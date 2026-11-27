Yeni Zelanda'nın Tauranga kentinde, yaklaşık bir kobay büyüklüğünde zehirli ve istilacı bir kamış kurbağası tespit edildi.

Gönüllü bir itfaiyecinin sosyal medya paylaşımıyla fark edilen durumun ardından yetkililer bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay, Salı gecesi Tauriko bölgesindeki Tauranga Model Motorlu Tekne Kulübü'nde düzenlenen bir eğitim sırasında meydana geldi. Gönüllü itfaiyeci Annie Henley, suda bulunan büyük hortumları çektikleri sırada dev bir kurbağanın sudan fırladığını fark etti.

Gördüğü canlının zehirli ve istilacı bir tür olan kamış kurbağası olduğundan habersiz olan Henley, o anları şöyle anlattı:

"Eğitimi bitiriyorduk ve sudaki büyük hortumları çekiyorduk ki dev bir kurbağa sudan fırladı. Bir arkadaşımla yanına gidip 'hayatımda gördüğüm en büyük kurbağa' diye düşünerek videosunu çekmeye başladım."

Sosyal medya paylaşımı gerçeği ortaya çıkardı

Henley'nin çektiği görüntüleri Instagram hesabından paylaşması üzerine, çevre koruma uzmanı olan bir arkadaşı kendisine ulaşarak durumun ciddiyetini bildirdi ve Tarım ve Gıda Bakanlığı (MPI) ile iletişime geçmesini istedi.

İhbarın ardından bakanlık yetkililerinin ertesi gün kendisini arayarak kesin koordinatları istediğini belirten Henley, yaklaşık bir kobay büyüklüğündeki kurbağanın daha sonra uzun otların arasına atlayarak gözden kaybolduğunu ifade etti.

Yetkililerden "dokunmayın" uyarısı

MPI Biosecurity NZ Gözetim ve İstilacı Türler Yöneticisi Wendy McDonald, Tauriko'da egzotik bir kurbağa görüldüğüne dair ihbar aldıklarını doğrulayarak bölgeye araştırma ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı.

Kamış kurbağalarının zaman zaman, genellikle Avustralya'dan gelen yüklerle "kaçak yolcu" olarak ülkeye girebildiğini belirten McDonald, şu bilgileri paylaştı:

"İnsanlar kurbağaya dokunmaktan kaçındıkları ve herhangi bir temas halinde ellerini iyice yıkadıkları sürece halk sağlığı açısından risk düşüktür. Kamış kurbağalarının Yeni Zelanda'da kalıcı bir popülasyon oluşturamamasının temel nedeni, iklimimizin Avustralya'ya kıyasla daha soğuk olmasıdır. Bölgeyi titizlikle inceleyeceğiz; videodan anlaşıldığı kadarıyla bu canlı yetişkin bir erkek kamış kurbağası."

Vatandaşlara çağrı

Yetkililer, kamış kurbağası gördüğünden şüphelenen vatandaşların canlıya kesinlikle dokunmamaları ve evcil hayvanlarını bölgeden uzak tutmaları gerektiğini vurguladı.