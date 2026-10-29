Kapadokya'daki Göreme Açık Hava Müzesi'nin girişinde bir peribacası çöktü. Olayda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.
Bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
Kapadokya'daki Göreme Açık Hava Müzesi'nin girişinde bir peribacası çöktü. Olayda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.
Bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
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