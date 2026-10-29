Kapadokya'daki Göreme Açık Hava Müzesi'nin girişinde bir peribacası çöktü. Olayda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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