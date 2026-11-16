Dışı bembeyaz, içi ise kapkara bir jöle ve koyu yeşil bir kremadan oluşuyor! İlk bakışta tamamen çürümüş gibi görünen "Yüzyıllık Yumurta", 6'lı kutusu 2 bin TL'ye kadar çıkan fiyatıyla dudak uçuklatıyor. Aylarca süren gizemli bir işlemle hazırlanan bu yumurtanın tadını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor...

ÇAMUR VE KÜLDE AYLARCA BEKLETİLİYOR

Adı "Yüzyıllık Yumurta" olsa da aslında asırlarca bekletilmiyor. Çin mutfağının bu en sıra dışı lezzetinde ördek veya tavuk yumurtaları; kil, odun külü, tuz ve kireç karışımına bulanarak hava almayacak şekilde kapatılıyor. Birkaç haftadan birkaç aya kadar süren bu işlem sonunda yumurtanın beyazı simsiyah ve şeffaf bir jöleye, sarısı ise koyu yeşil kremsi bir kütleye dönüşüyor.

TADI VE FİYATI DUYANLARI ŞAŞIRTIYOR

Görüntüsüyle ilk bakışta bozulmuş hissi verse de tamamen güvenli bir fermantasyon ürünü olan bu yumurtanın siyah kısmı nötr ve hafif tuzlu, yeşil sarısı ise yoğun olgunlaşmış peynir tadını andırıyor. Zahmetli üretimi ve ithalat maliyetleri nedeniyle sıradan yumurtalardan katbekat pahalıya satılan bu ürünün Türkiye'deki gurme Uzak Doğu marketlerinde tanesi 350 TL'ye, 6'lı kutusu ise 1.800 TL'ye kadar alıcı buluyor.