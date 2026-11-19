Dışarıdan bakıldığında tıpkı kucağınıza alıp sevebileceğiniz pofuduk bir ev kedisine benziyor ancak o, doğanın en sert koşullarına meydan okuyan tam bir vahşi. Tam 5 milyon yıldır Orta Asya'nın dondurucu bozkırlarında yaşayan, insanlardan köşe bucak kaçan ve asla evcilleşmeyen Pallas kedisi (Manul), yüzündeki hiç değişmeyen o sinirli ifade nedeniyle bilim ve sosyal medya dünyasında "dünyanın en huysuz kedisi" olarak nam salmış durumda. Üstelik bu gizemli canlıya dair bilimsel kayıtlar, Türkiye'nin doğu sınırlarına kadar uzanan şaşırtıcı bir detayı da barındırıyor.

SOMURTKAN İFADESİNİN ARDINDAKİ HAYATTA KALMA SIRRI

Sosyal medyada paylaşılan karelerde her an bir şeylere kızmış gibi bakan Pallas kedisinin bu sert mimikleri aslında tamamen evrimsel bir adaptasyonun sonucu. Geniş ve basık kafatası, başının yanlarına oldukça alçak yerleşmiş küçük kulakları ve insanlardaki gibi dairesel küçülen göz bebekleri ona huysuz bir görünüm kazandırsa da bu özellikler açık bozkırda avlanırken hayati önem taşıyor. Kayaların arkasından başını uzattığında avlarına fark edilmeden yaklaşabilmesini sağlayan bu kafa yapısı, onu kusursuz bir pusu avcısına dönüştürüyor.

5 MİLYON YILLIK "CANLI FOSİL" EVEREST ZİRVESİNDE TESPİT EDİLDİ

Modern kedigiller arasında genetik çizgisini en uzun süre bozmadan korumayı başaran Pallas kedisi, biyoloji dünyasında adeta "canlı bir fosil" olarak kabul ediliyor. Fosil kayıtları kökeninin 5,2 milyon yıl öncesine dayandığını gösterirken, bilim insanlarını heyecanlandıran son keşif dünyanın zirvesinden geldi. Everest Dağı üzerindeki Sagarmatha Ulusal Parkı’nda 5 bin metrenin üzerindeki rakımlarda yapılan çevresel DNA (eDNA) analizlerinde, bu gizemli kedinin genetik izlerine ilk kez resmi olarak rastlandı.

TÜRKİYE DETAYI DİKKAT ÇEKTİ: AĞRI DAĞI ÇEVRESİNDEKİ İZLER

Ana vatanı Moğolistan, Çin ve Tibet platosunun sert bozkırları olan bu nadir tür, bilimsel literatürde Türkiye ile de anılıyor. Zooloji uzmanlarının geçmiş yıllardaki bilimsel kayıtlarında, Pallas kedisinin yayılım hattının Türkiye'nin doğu sınırlarına, özellikle Ağrı Dağı ve çevresindeki yüksek bozkır alanlarına kadar uzanabildiği belirtiliyor. Ülkemizde henüz canlı olarak fotoğraflanıp envantere kesin kaydı yapılmasa da Doğu Anadolu’nun hemen yanı başındaki yüksek rakımlı ekosistemlerde varlığını sürdürdüğü biliniyor.

KOŞAMIYOR AMA DONDURUCU SOĞUKLARA MEYDAN OKUYOR

Eksi 50 dereceye varan dondurucu rüzgarların bile cildine işlemediği bu canlı, tüm kedigiller arasında santimetrekareye düşen en yoğun ve kalın kürke sahip. Ancak bu ağır kürk ve kısa bacak yapısı onu kedigiller ailesinin en yavaş koşan üyelerinden biri yapıyor. Tehlike anında kaçmak yerine yere çöküp donarak taşların arasında görünmez olan Pallas kedisi, avlarını kovalamak yerine saatlerce pusuda beklemeyi tercih ediyor. Kendi yuvasını kazmak yerine porsuk veya dağ sıçanlarının terk ettiği kovukları kullanan bu münzevi avcı, vahşi doğasına rağmen garip sesleri ve benzersiz mimikleriyle internet dünyasının en popüler canlıları arasında yer alıyor.