Avrupa yollarında yer alan ve beyaz zemin üzerinde 3 yolculu siyah bir aracı tasvir eden trafik tabelası, araç paylaşımını artırarak trafiği rahatlatmayı amaçlıyor. Belirlenen kural doğrultusunda en az 3 yolcusu bulunan araç sürücülerine, toplu taşımaya ait otobüs şeritlerini kullanma dahil çeşitli geçiş ayrıcalıkları sağlanıyor.

TABELA SÜRÜCÜLERE HANGİ AYRICALIKLARI SAĞLIYOR?

2020 yılındaki yasal düzenlemeyle mevzuata dahil edilen bu işaret, tek bir aracın birden fazla yolcu tarafından ortaklaşa kullanılmasını teşvik etmeyi hedefliyor. Kurallara göre araç içerisinde sürücü dahil en az 3 kişi bulunması durumunda, söz konusu tabelanın yer aldığı güzergahlarda otobüs şeritlerine giriş izni veriliyor. Düzenleme ile ana arterlerdeki araç yoğunluğunu azaltmak ve egzoz emisyonunu düşürmek amaçlanıyor.

İşaret Almanya Karayolu Trafik Kuralları'nda resmen tanımlanmış olmasına rağmen sahadaki uygulaması yaygınlaşamadı. Otobüs şeritlerinin sivil araç trafiğine açılmasının şehir içi toplu ulaşımı yavaşlatacağı ve sefer saatlerinde aksamalara yol açacağı endişesi projenin ilerlemesini durdurdu. Yerel idarelerin itirazları sebebiyle tabela, Alman otoyollarında geniş çaplı bir kullanım alanına ulaşamadı.

FRANSA'DAKİ BEYAZ ELMAS İŞARETİ VE ŞERİT DÜZENLEMESİ

Benzer bir denetim mekanizması Fransa otoyollarında mavi zemin üzerine işlenen beyaz elmas motifiyle sürdürülüyor. Fransız karayollarında sol şeride tahsis edilen bu tabela; çok yolculu binek araçlar, elektrikli modeller ve taksiler için özel bir geçiş koridoru oluşturuyor. Kurallara aykırı biçimde tek yolcuyla bu şeridi ihlal eden sürücüler ise akıllı radar sistemleri aracılığıyla tespit edilerek para cezasına çarptırılıyor.