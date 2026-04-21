Sperm balinalarının sindirim sisteminde doğal bir süreçle oluşan ve "ambergris" olarak adlandırılan madde, okyanusların en değerli atığı olarak kabul ediliyor.

Başlangıçta keskin ve nahoş bir kokuya sahip olan bu madde, okyanus akıntılarında yıllarca süren yolculuğu boyunca güneş ve tuzlu suyun etkisiyle kimyasal bir evrim geçiriyor. Bu uzun süreç sonunda nahoş kokusunu kaybederek tatlı, topraksı ve miskli bir aromaya kavuşan ambergris, denizlerde ne kadar uzun süre kalırsa değeri de o kadar artıyor.

DÜNYA MARKALARI KULLANIYOR

Lüks parfüm endüstrisinin bu maddeye bu denli yüksek değer biçmesinin arkasında ise içeriğindeki ambrein bileşiği yatıyor. Sadece bir koku verici olmayan ambergris, diğer koku moleküllerinin cilt üzerinde çok daha uzun süre tutunmasını sağlayan doğal ve güçlü bir sabitleyici görevi görüyor. Gucci ve Dior gibi dünya devi markaların formüllerinde yer bulan bu madde, günümüzde sentetik alternatifleri üretilse de prestijinden hiçbir şey kaybetmiyor.

KİLOSU 120 BİN DOLARA KADAR ÇIKIYOR

Ekonomik açıdan bakıldığında ise rakamlar dikkat çeken seviyelere ulaşıyor. Kaliteli örnekleri kilogram başına 40.000 ile 65.000 dolar arasında alıcı bulan ambergrisin, nadir görülen beyaz ve gri türleri 120.000 dolara kadar çıkabiliyor. Bu rakamlar, kilogramı yaklaşık 154.000 dolar olan altına oldukça yakın bir değer sergilediğini gösteriyor.

3 BALIKÇI SERVETİ BULDU

Türkiye'nin ithal ettiği parfüm hammaddeleri arasında en pahalı kalem olarak öne çıkan bu madde, zaman zaman şanslı balıkçıların da hayatını değiştiriyor. Örneğin 2016 yılında Umman’da bulunan 80 kilogramlık bir parça, yaklaşık 3 milyon dolarlık bir servet değerine ulaşmıştı. Ancak bu devasa ekonomik değere rağmen, nesli tehlike altındaki balinaları koruma amacıyla ABD dahil birçok ülkede bu maddenin ticareti üzerinde sıkı yasal kısıtlamalar bulunuyor.