Sosyal medyada büyü bir ilgi odağı haline gelen görüntülerde çift başlı bir Kaliforniya kral yılanı görüldü. Kaliforniya kral yılanı beyaz renkli ve siyah desenli bir yılan türü ve nadir olmasıyla biliniyor Ancak bu çift başlı yıla kendi türü içinde bile nadirlik seviyesinde üst basamaklara tırmanmayı başardı. Yılan herkesin beklediğinden daha uzun yaşayarak görenleri hayrete düşürdü.

ASLINDA TEK BİR YILAN DEĞİLDİ

Görüntülerde yer alan yılan aslında çift başlı tek bir yılan değildi. Yapışık ikizler olarak dünyaya gelmişti. Popular Science'da yer alan habere göre Kaliforniya'nın Berkeley kentinde East Bay Vivarium isimli sürüngen merkezinde görülen bu yavru yılan şu ana kadar tam 7 ay hayatta almayı başardı. Kuluçka makinesinden çıkarıldığında gören herkesin donup kalmasına yol açan bu çift başlı yılan siyah beyaz renklere sahip bir Kaliforniya kral yılanıydı ve iki başı, tek bir gövdesi vardı.

Yılan hemen her açıdan nadir bir canlı olarak kategorize edilirken onu özel yapan en sıra dışı özelliği ise yaşı oldu. Merkezin sahibi olan Jonathan Emberton, yaptığı açıklamada onlarca yıl boyunca çift başlı yılan, geko ve kaplumbağalar ile karşılaştıklarını ancak hiç bir canlının bu kadar uzun süre hayatta kalmadığını belirtti.

Emberton, ikinci başın büyük oranda "akıntıya kapılmış" gibi görünüyor olsa da bilinci ve hislerinin kesinlikle yerinde olduğunu ifade etti. Şu ana kadar baskın olan başın beslendiğini ancak diğer başın yemeğe ilgi gösterse de beslenmediğini aktardı.

TEK VÜCUT İÇİNDE BİR REKABET VAR

Merkezde çalışanlar kendisini kuluçkadan çıkaran personelin onuruna yılanın başlarına "Zeke ve Angel" isimlerini verdi. Ancak Emberton'a göre hangi başın Zeke, hangisinin Angel olduğu konusunda hala bir rekabet sürüyor.

Sürüngenlerde yapışık ikiz olarak doğmak aşırı nadir görülen bir durum. Bu durum ise canlıların uzun süre hayatta kalmasını neredeyse imkansız hale getiriyor. Zeke ve Angel 7 ay hayatta kalarak bu konuda istisna olmayı başarmış durumda. Emberton'a göre çift başlı hayvanlar çift oranlarla doğuyor ve bu da vücudun kendi içinde rekabete girmesine neden oluyor. Ya da fazladan organlar vücuda aşırı yük bindiriyor. Ancak Zeke ve Angel için durum farklı. Aktarılan bilgiye göre yılanın tek bir ana organ sistemi var. Yani ikinci baş hayati sistemlerin kontrolünde söz sahibi değil.

DOĞAL ORTAMINDA BU KADAR YAŞAYAMAZDI

Yavru yılan kuluçka merkezinde düzenli beslenme ve uzmanların yakın takibi sayesinde bu kadar uzun süre hayatta kalmayı başardı. Eğer dış dünyada doğal ortamında olsaydı, yırtıcı ayvanların etkisi ve yeterli besin ihtiyacını karşılayamamak gibi nedenler ile çetin engellerle karşılaşır ve yüksek ihtimalle hayatta kalamazdı.

Emberton bu durumu şu sözlerle özetliyor: "Böyle bir yılanın yumurtadan çıkması bile başlı başına çok nadir bir durumken, hayatta kalması neredeyse mucize."