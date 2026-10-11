Artan gıda fiyatlarıyla birlikte kırmızı ete alternatif olabilecek besinlere yönelik ilgi gündeme geliyor. Bu seçeneklerden biri de görünümü ve et benzeri dokusuyla tanınan biftek mantarı oldu. Bilimsel adı Fistulina hepatica olan mantar, kendine özgü rengi ve yapısıyla diğer mantar türlerinden ayrılıyor. B grubu vitaminleri, lif ve çeşitli mineraller içeren biftek mantarı, farklı pişirme yöntemleriyle tüketilebiliyor.

GÖRENLER KIRMIZI ET SANIYOR

Biftek mantarı, kırmızıya yakın rengi ve etli yapısı nedeniyle bu isimle anılıyor. Kesildiğinde ortaya çıkan görünümü kırmızı eti andıran mantar, hafif ekşimsi tadı ve yumuşak dokusuyla biliniyor. Diğer mantar çeşitlerinden farklı özellikler taşıyan biftek mantarı, özellikle ızgara ve sote tariflerinde kullanılabiliyor. Mantarın kendine özgü yapısı, büyük dilimler halinde hazırlanmasına da olanak sağlıyor.

BİFTEK MANTARI NASIL PİŞİRİLİR?

Biftek mantarını pişirmeden önce yüzeyindeki toprak ve diğer kalıntıların temizlenmesi gerekiyor. Yumuşak bir fırça veya uygun bir bez yardımıyla temizlenen mantar, bütün halde ya da kalın dilimler şeklinde hazırlanabiliyor. Ardından üzerine az miktarda zeytinyağı, tuz ve isteğe bağlı baharatlar eklenebiliyor. Izgarada her iki yüzünün yaklaşık 4-5 dakika pişirilmesi önerilse de mantarın kalınlığına göre süre değişebiliyor. Biftek mantarı, ızgaranın yanı sıra tavada sotelenerek veya fırında da hazırlanabiliyor.

BİFTEK MANTARININ FAYDALARI NELERDİR?

Biftek mantarı, düşük yağ içeriği ve çeşitli besin bileşenleriyle dikkat çekiyor. B grubu vitaminleri, mineraller, lif ve antioksidan özellik gösterebilen bileşikler içeriyor. Ayrıca protein de barındıran mantarın besin değerleri yetişme koşullarına ve hazırlanma biçimine göre farklılık gösterebiliyor. Bununla birlikte biftek mantarının protein miktarı kırmızı etle aynı düzeyde olmadığından doğrudan etin besinsel karşılığı olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

KIRMIZI ETE ALTERNATİF OLABİLİR Mİ?

Biftek mantarı, et benzeri görünümü ve farklı pişirme seçenekleri nedeniyle bazı yemeklerde kırmızı et yerine kullanılabiliyor. Özellikle ızgara ve sote tariflerinde ana malzeme olarak değerlendirilen mantar, düşük yağ içeriğiyle öne çıkıyor. Ancak kırmızı etin sağladığı protein, B12 vitamini ve demir gibi besin öğelerinin aynı miktarlarda mantardan karşılanması mümkün olmayabiliyor. Bu nedenle mantarın beslenmedeki yeri, diğer gıdalarla birlikte değerlendirilmesi gereken bir konu olarak öne çıkıyor.

MANTAR TÜKETİRKEN BU AYRINTIYA DİKKAT

Doğada yetişen mantarların tüketiminde türün doğru belirlenmesi büyük önem taşıyor. Yenilebilir türlere benzeyen zehirli mantarlar bulunabildiğinden yalnızca dış görünüşe bakılarak mantarın güvenli olduğuna karar verilmemesi gerekiyor. Biftek mantarı satın alırken de ürünün güvenilir bir kaynaktan temin edilmesi ve uygun koşullarda saklanması önem taşıyor. Doğadan toplanan, türü kesin olarak belirlenmemiş mantarların tüketilmemesi gerekiyor.