Lüks yat sektöründe dengeleri değiştirmesi beklenen Ulyssia, yaklaşık 320 metre uzunluğuyla RMS Titanic’ten daha büyük bir yapıya sahip. 15 katlı olarak planlanan projede 133 özel rezidans ve 22 misafir süiti yer alıyor. Her bir yaşam alanı; geniş teraslar, özel sonsuzluk havuzları ve kişiye özel hizmetlerle donatılıyor.

EN KÜÇÜK REZİDANS 10 MİLYON DOLAR

Projede fiyatlar da oldukça yüksek seviyelerde. En küçük rezidansların yaklaşık 10 milyon dolardan başladığı belirtilirken, en lüks penthouse dairelerin fiyatı 90 milyon dolara kadar ulaşıyor. Modern mimari anlayışla tasarlanan alanlar, kişiselleştirilebilir özellikleriyle öne çıkıyor.

Ulyssia, geleneksel yat anlayışının ötesine geçerek kapsamlı bir yaşam deneyimi sunmayı hedefliyor. Projede padel kortları, geniş wellness alanları, ortak yüzme havuzları ve su sporlarına özel marina yer alıyor. Eğlence seçenekleri arasında gece kulübü, sanat ve dans stüdyoları ile gözlem alanları bulunurken, yedi farklı restoranın hizmet vermesi planlanıyor.

İKİ HELİKOPTER PİSTİ VAR

Sağlık alanında da dikkat çeken detaylar mevcut. Yat içerisinde diş kliniği ve ileri görüntüleme cihazları gibi donanımların yer alması öngörülüyor. Ayrıca iki helikopter pisti, özel denizaltılar ve dünya turu rotası gibi ayrıcalıklar da projeye dahil ediliyor.

Projenin arkasında İsviçreli iş insanı Frank Binder bulunurken, tasarım süreci dünyaca ünlü yat tasarımcısı Espen Øino tarafından yürütülüyor. Projenin amacı, bireysel yat sahipliğinin getirdiği yüksek maliyet ve operasyonel yükü azaltarak daha sosyal bir yaşam modeli oluşturmak.

Hisseli sahiplik sistemiyle planlanan projede kullanıcılar uzun vadeli konaklama hakkı elde edebiliyor. Bu sürenin bazı durumlarda 50 yıla kadar uzayabileceği belirtiliyor. Ulyssia, benzer yaşam tarzına sahip küresel elitleri aynı platformda bir araya getirmeyi hedefliyor.