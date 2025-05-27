Konya ile Isparta illerine sınırı bulunan Beyşehir Gölü, bu günlerde doğanın sunduğu eşsiz bir güzelliğe ev sahipliği yapıyor. Gölde açan nilüfer çiçekleri, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Özellikle sabah saatlerinde güneşin doğuşuyla birlikte su yüzeyine açılan nilüferler, öğle saatlerinde hava sıcaklığının artmasıyla birlikte suyun altına çekilerek kapanıyor.

Bu doğa olayı, fotoğrafçılardan doğa yürüyüşçülerine kadar pek çok kişiyi bölgeye çekiyor.

Beyşehir Gölü’nün Çiftlik Mahallesi kıyısındaki sazlıklar arasında yer alan ve halk arasında "nilüfer bahçesi" olarak adlandırılan bölgeye düzenlenen turlar, son günlerde yoğun ilgi görüyor.

Bölgeye gelen ziyaretçiler, hem göl manzarasının tadını çıkarıyor hem de nilüfer çiçeklerinin oluşturduğu doğal tabloyu görüntüleme fırsatı buluyor.