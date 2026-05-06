"Fashion is Art" (Moda Sanattır) kıyafet kodunun belirlendiği etkinlikte, Klum taş dokulu ve heykelsi detaylarla tasarlanmış dramatik bir görünümle kırmızı halıda boy gösterdi. Yıldızın bu sıra dışı kostümü, gecenin konseptiyle bütünleşerek sanat eseri vurgusu yapmayı hedefledi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Heidi Klum’un alışılagelmişin dışındaki bu görünümü, dijital platformlarda geniş bir tartışma başlattı. Kullanıcıların bir kısmı Klum’un yaratıcı ve cesur tarzını övgüyle karşılarken, bazı sosyal medya kullanıcıları görünümü "rahatsız edici" olarak nitelendirdi.

Özellikle Klum'un Cadılar Bayramı dönemindeki kostüm tercihlerine benzerlik kuran izleyiciler, sanatçının etkinliklere katılım sağlama biçimini "ikinci bir Cadılar Bayramı" olarak değerlendirdi. Klum, tasarımın sanatsal yönüyle Met Gala temasına uygun bir profil çizmeye devam ederken, görünümünün yarattığı etkileşim gecenin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.