Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Dünya Günü paylaşımlarında da yer bulan Kadın Azmağı, berrak suları ve zengin canlı çeşidiyle bölgeye gelen tatilcilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Ağaçlar ve sazlıklar arasından süzülerek Gökova Körfezi'ne dökülen nehir, serin suyu ve su altı florasıyla dikkat çekiyor.

KADIN AZMAĞI'NIN SU ALTI YAPISI NASIL?

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 yılında 'sakin şehir' ilan edilen Akyaka Mahallesi'ndeki nehir, 40 santimetreden 10 metreye kadar değişen derinliğe sahip. Yüzlerce tatlı su kaynağının birleşimiyle oluşan nehrin Gökova Sazlığı'na doğru uzanan yan kollarında doğal sazlık tünelleri bulunuyor.

Denize yakın konumuna rağmen yüksek debili ve derin bir suya sahip olan azmakta, boyları 4-5 metreye kadar ulaşan tatlı su bitkileri yetişiyor. Su berraklığı sayesinde su altındaki bitki örtüsü ile levrek, kefal ve yılan balıkları net bir şekilde gözlemlenebiliyor.

İDYMA ANTİK KENTİ'NİN İZLERİ

Kadın Azmağı'nın su kapasitesinin yaklaşık yüzde 20'si maden suyu niteliği taşıyor. Sodalı su özelliğine sahip olması nedeniyle geçmiş dönemlerde bölge halkı tarafından çamaşır yıkama alanı olarak kullanıldığı biliniyor.

Bölge aynı zamanda Helenistik Çağ ve Doğu Roma İmparatorluğu'ndan izler barındırıyor. Gökova'nın antik dönemdeki adı olan ve Türkçe karşılığı 'nehir' anlamına gelen İdyma Antik Kenti'nin kalıntıları, nehrin hemen yanı başındaki dağ yamaçlarında yer alıyor.

BÖLGEDEKİ KORUMA KARARLARI VE YASAKLAR NELER?

Birinci derece doğal SİT alanı statüsünde korunan Kadın Azmağı'nda amatör veya profesyonel her türlü avcılık faaliyeti tamamen yasaklanmış durumda. Nehir ve çevresinde yaklaşık 100 farklı kuş türü ile 300 çeşit bitki türü yaşamını sürdürüyor.

Su altında yenilebilen su teresi ve kazayağı gibi bitki türlerinin de yetiştiği alan, sıkı koruma kararları sayesinde ekolojik dengesini koruyor.