Manisa’nın Kula ilçesinde yer alan Kula Peri Bacaları, son yıllarda doğa tutkunlarının ve fotoğraf meraklılarının uğrak noktalarından biri haline geldi. İlk bakışta Kapadokya’daki peri bacalarını andıran bu eşsiz oluşumlar, farklı jeolojik geçmişiyle dikkat çekiyor. Özellikle sakin ve keşfedilmemiş rotalar arayan ziyaretçiler, bölgeye akın ediyor. 

VOLKANİK GEÇMİŞİN İZLERİ DOĞADA ŞEKİLLENDİ

Kula Peri Bacaları’nın oluşumu, bölgenin volkanik yapısına dayanıyor. Binlerce yıl boyunca su ve rüzgârın etkisiyle şekillenen arazi, sert kaya tabakalarının altındaki yumuşak zemini koruması sayesinde bugünkü görünümüne kavuştu. Aşınan toprak yapısı arasında yükselen kaya sütunları, şapkalı görüntüleriyle dikkat çekici bir manzara oluşturuyor.

UNESCO KORUMASINDAKİ ÖZEL BÖLGE

Kula Peri Bacaları, Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı sınırları içinde yer alıyor. Türkiye’nin UNESCO tarafından tescillenen ilk jeoparkı olma özelliği taşıyan bölge, yalnızca peri bacalarıyla değil, volkan konileri, lav akıntıları ve bazalt yapılarıyla da ilgi görüyor. Jeolojik açıdan büyük önem taşıyan alan, bilim insanlarının da araştırma noktaları arasında bulunuyor.

“YANIK ÜLKE” OLARAK ANILIYORDU

Tarihi kaynaklarda Kula ve çevresinin volkanik yapısına dikkat çekildiği biliniyor. Antik coğrafyacı Strabon’un bölgeyi “Yanık Ülke” olarak tanımladığı aktarılıyor. Bu ifade, bölgenin geçmişten bugüne volkanik kimliğiyle öne çıktığını gösteriyor.

DOĞA VE FOTOĞRAF TUTKUNLARININ YENİ ROTASI

Kalabalık turizm noktalarından uzaklaşmak isteyenler için Kula Peri Bacaları güçlü bir alternatif sunuyor. Sessiz atmosferi, doğal yapısı ve etkileyici manzarası sayesinde bölge, özellikle doğa yürüyüşü yapanlar ve fotoğraf çekmeyi sevenler tarafından yoğun ilgi görüyor. Ege’nin saklı doğal güzelliklerinden biri olan Kula Peri Bacaları’na ziyaretçiler her geçen gün daha fazla ilgi gösteriyor.