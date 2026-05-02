Manisa’nın Kula ilçesinde yer alan Kula Peri Bacaları, son yıllarda doğa tutkunlarının ve fotoğraf meraklılarının uğrak noktalarından biri haline geldi. İlk bakışta Kapadokya’daki peri bacalarını andıran bu eşsiz oluşumlar, farklı jeolojik geçmişiyle dikkat çekiyor. Özellikle sakin ve keşfedilmemiş rotalar arayan ziyaretçiler, bölgeye akın ediyor.
VOLKANİK GEÇMİŞİN İZLERİ DOĞADA ŞEKİLLENDİ
Kula Peri Bacaları’nın oluşumu, bölgenin volkanik yapısına dayanıyor. Binlerce yıl boyunca su ve rüzgârın etkisiyle şekillenen arazi, sert kaya tabakalarının altındaki yumuşak zemini koruması sayesinde bugünkü görünümüne kavuştu. Aşınan toprak yapısı arasında yükselen kaya sütunları, şapkalı görüntüleriyle dikkat çekici bir manzara oluşturuyor.