Geleneksel yolcu uçaklarının onlarca yıldır değişmeyen tasarımı tarihe karışabilir. Japonya Havayolları (JAL), gövde ile kanadın tek parça halinde tasarlandığı yeni nesil bir yolcu uçağının geliştirilmesi için ABD merkezli havacılık şirketi JetZero ile iş birliğine gitti. Projenin başarıya ulaşması halinde dünyanın ilk "blended wing" (kanat-gövde bütünleşik) ticari yolcu uçağı hizmete girecek.

İlk bakışta bir yolcu uçağından çok gizli bir askeri hava aracını andıran JetZero Z4, alışılmış uzun silindirik gövde yerine kanatla bütünleşen geniş bir yapıya sahip. Bu tasarım sayesinde hava direncinin önemli ölçüde azaltılması ve mevcut yolcu uçaklarına kıyasla yüzde 30 ila 50 arasında daha az yakıt tüketilmesi hedefleniyor.

Yaklaşık 250 yolcu taşıması planlanan uçakta daha geniş kabin, çok koridorlu oturma düzeni ve yolcular için daha fazla kişisel alan sunulması öngörülüyor. Ancak geniş gövde yapısı nedeniyle pencere sayısının azalması bekleniyor. Bu sorunun, kabin içine yerleştirilecek dijital ekranlarla dış manzaranın yolculara aktarılmasıyla çözülmesi planlanıyor.

İlk uçuş hedefi 2027

JetZero, şu anda ABD Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle tam ölçekli bir gösterim uçağı geliştiriyor. Bu prototipin ilk uçuşunun 2027 yılında gerçekleştirilmesi planlanırken, ticari yolcu uçağının 2030'lu yılların başında hizmete girmesi hedefleniyor.

Havacılıkta yeni dönem olabilir

Kanat-gövde bütünleşik uçak fikri yeni olmasa da, gelişen malzeme teknolojileri ve uçuş kontrol sistemleri sayesinde son yıllarda yeniden gündeme geldi. Uzmanlara göre bu tasarım, daha düşük yakıt tüketimi, daha az karbon salımı ve daha sessiz uçuş gibi avantajlar sunarak ticari havacılıkta önemli bir dönüşümün önünü açabilir. Sertifikasyon süreçleri, üretim maliyetleri ve yolcu deneyimine ilişkin teknik zorlukların aşılması gerekiyor.