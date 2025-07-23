Karla neredeyse aynı renkteki bembeyaz tüyleriyle dikkat çeken albino geyik, arabaya doğru başını çevirerek meraklı bakışlar attı. ABD'nin Kuzey Karolina eyaletine bağlı Greensboro şehrinde yaşayan Carolynn, sosyal medyada paylaştığı görüntüler için, “Eve dönüşümde bu güzel yaratıkla sihirli bir an yaşadım” sözlerini kullandı. Görüntülerin tam olarak nerede çekildiği açıklanmadı.

'BEMBEYAZ MUCİZE' NEDEN BU KADAR NADİR?

Bu özel geyikler, melanin pigmenti üretilememesi nedeniyle beyaz doğuyorlar. Bu durum ise genetik bir mutasyonun sonucu. Uzmanlara göre, doğada her 100 bin geyikten sadece biri albino olarak dünyaya geliyor.

Ancak albinizm, bu geyiklerin doğada uzun süre yaşamasını zorlaştırıyor. Uzmanlara göre çoğu albino geyik bir yılı bile dolduramadan hayatını kaybediyor.

BEYAZ GEYİĞİN SİMGESEL GÜCÜ

Pek çok kültürde beyaz geyik kutsal ve nadide bir sembol olarak yer buluyor. Özellikle bazı Kızılderili topluluklarında beyaz geyik görmek, iyi şansa işaret olarak kabul ediliyor. Buna karşın, bu canlıyı avlamanın kötü talihi beraberinde getirdiği düşünülüyor.

Kelt mitolojisinde ise beyaz geyik, öteki dünyadan gelen bir haberci olarak yorumlanıyor. Arthur efsanesine göre böyle bir hayvanın görülmesi, Kral Arthur’un şövalyelerinin bir yolculuğa ya da göreve çıkmaları gerektiği anlamına geliyor.