Tarımda sürdürülebilirlik ve çevre dostu çözümler arayışı, Güney Afrika’daki bir üzüm bağında sıra dışı bir ortaklığa dönüştü. Bölgedeki ünlü bir şarap üreticisi, kimyasal ilaçlar (pestisitler) kullanmak yerine, bağlarını zararlı böceklerden temizlemesi için binlerce ördekten oluşan özel bir "iş gücü" istihdam etti.

AP kameramanı Fazlur Phillips tarafından kayda alınan görüntülerde, yüzlerce ördeğin sabahın erken saatlerinde büyük bir disiplinle bağlara salındığı ve asmaların arasında adeta bir ordu gibi hareket ettiği görülüyor.

Kimyasal ilaçlara doğal alternatif

Geleneksel tarımda böcek ve salyangozlarla mücadele etmek için tonlarca kimyasal ilaç kullanılırken, bu bağda süreç tamamen doğanın akışına bırakılmış durumda.

Sabah saatlerinde bağlara bırakılan ördek sürüleri, asmalara ve toprağa zarar veren istenmeyen böcekleri hızla tüketiyor.

Bu yöntem sayesinde bağ sahipleri:

• Sıfır Kimyasal: Toprağı, asmaları ve yeraltı sularını kimyasal zehirlerden uzak tutuyor.

• Doğal Gübre: Ördekler bağları temizlerken aynı zamanda toprağa doğal gübre sağlıyor.

• Ekolojik Denge: Bölgedeki doğal ekosistemi bozmadan, biyoçeşitliliği koruyarak üretim yapıyor.

Yetkililer, ördeklerin hem çok iştahlı hem de hedef odaklı olduğunu belirtiyor. Asma yapraklarının altındaki gizli böcekleri ve özellikle şarap üreticilerinin korkulu rüyası olan salyangozları büyük bir başarıyla temizleyen bu kanatlı işçiler, modern tarım ilaçlarının yerini fazlasıyla dolduruyor.

Güney Afrika'dan dünyaya yayılan bu görüntüler, sürdürülebilir tarımın ve doğayla uyum içinde yaşamanın hem ekonomik hem de çevre dostu yollarının en güzel kanıtlarından biri olarak büyük ilgi topluyor.