İngiliz Başbakanı Keir Starmer, Londra'da bir toplantıya yetişmeye çalışırken zırhlı makam aracında trafiğe takıldı.

Yavaş ilerleyen trafikte görüntülenen Starmer'ın herhangi bir konvoy olmadan, sivil araçlarla birlikte ilerlemesi dikkatlerden kaçmadı.

İngiltere Başkanı, trafiği kapatmadan, en az iki koruma aracıyla hareket etti. Koruma ordusu olmadan başkentte yol aldı. Yanından turistlerin tercih ettiği kırmızı halk otobüsü geçti.

Türkiye'den bir makam konvoyu

Görüntüler, Türkiye'de kapatılan yollar ve polis ordusuyla bir yerden bir yere giden valileri ve kaymakamları hatırlattı.

Çakarlı araçlarla mücadele eden Türkiye'deki tablo ile İngiltere'deki görüntüler, acı bir devlet kültürü farkını gözler önüne serdi.

GÖRENLER BAŞBAŞKAN OLDUĞUNU ANLAMADI

Starmer'ın aracı da dikkat çekti. Üst düzey hükümet yetkililerinin korunması için kullanılan, ağır zırhlı ve kurşun geçirmez bir araç olan Range Rover Sentinel, içinde Başbakan Starmer'la birlikte trafikte dikkat çekmeden ilerledi.

Türkiye'de çakar kriziyle yüzleşen halk, kimin polis ve görevli olduğunu çözemezken İngiltere'de aracın sahibinin Başbakan olduğunu anlamak bir hayli zor oldu.

Konvoy, sıkı güvenlik önlemleri altında başkentte ilerledi, ancak trafik kapatılmadı. Hemen arkasında geniş güvenlik ekibinin bir parçası olduğu düşünülen bir Land Rover Discovery bulundu.

Starmer'ın makam aracı

Araçların şatafatlı görünmemesi de dikkat çekti. Türkiye'den alışılan Mercedesler, BMW'ler yerine dayanıklı olduğu kadar sade görünen zırhlı araçlar kullanıldı.