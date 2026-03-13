Diyarbakır’ın Eğil ilçesi, son yıllarda gerçekleştirilen çevre düzenlemeleri ve baraj gölü üzerindeki ulaşım imkanlarının artmasıyla bölgenin önemli turizm merkezlerinden biri haline geldi. Dicle Baraj Gölü’nün sağladığı su havzası ve tarihi dokusuyla dikkat çeken ilçe, ziyaretçiler tarafından sahil kasabalarına benzetiliyor.

ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYOR

Dicle Barajı’nın su tutmaya başlamasının ardından oluşan yapay göl, ilçenin sosyo-ekonomik yapısında belirgin bir değişim yarattı. Göl kıyısında kurulan iskeleler ve düzenlenen tekne turları, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler için temel aktivite alanı oluşturuyor. Coğrafi yapısı gereği dik yamaçlar üzerine kurulu olan yerleşim alanları, suyun turkuaz rengiyle birleştiğinde kıyı bölgelerini andıran bir manzara sunuyor.

İNANÇ TURİZMİNE DE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Eğil, sadece doğal güzellikleriyle değil, sahip olduğu derin tarihi mirasla da stratejik bir öneme sahip. Kur’an-ı Kerim’de isimleri geçen Hz. Zülkifl ve Hz. Elyesa peygamberlerin kabirlerinin bulunduğu alan, inanç turizmi kapsamında yılın her dönemi yoğun ziyaretçi ağırlıyor. Öte yandan, ilçenin hakim noktasında bulunan Asur Kalesi ve kayalara oyulmuş antik kral mezarları, bölgenin arkeolojik değerini ortaya koyuyor.