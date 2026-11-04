AHIRDA KLASİK MÜZİK VE TERMAL BATTANİYE İLE BAKILIYOR

Dışarıdan bakıldığında korkutucu bir canavarı andıran bu devlerin bakımı, profesyonel bir sporcudan bile daha fazla özen gerektiriyor. Vücutlarında kendilerini soğuktan koruyacak tek bir gram yağ tabakası bulunmadığı için kış aylarında kas spazmı geçirmemeleri adına sırtlarına özel termal koruyucu battaniyeler örtülüyor. Devasa kas kütlesine kıyasla kalpleri ve akciğerleri oldukça ufak kaldığından, ani bir panik ya da koşma anında kalp krizi geçirme riskleri çok yüksek oluyor. Yetiştiriciler bu stresi sıfıra indirmek ve dev gövdeli canlıların nabzını daima dengede tutmak için ahırlarda gün boyu dinlendirici klasik müzikler çalarak adeta bir spa ortamı oluşturuyor. Hem şaşırtıcı anatomisi hem de krallara layık bakım ritüelleriyle bu özel ırk, modern hayvancılığın en çarpıcı canlısı olmaya devam ediyor.