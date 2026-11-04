Çiftliklerde veya hayvan pazarlarında onu ilk defa gören herkes aynı şaşkınlığı yaşıyor. İncecik bir deri, sıfıra yakın yağ oranı ve heykeltıraş elinden çıkmış gibi kabaran devasa kas bloklarıyla dikkat çeken Belçika Mavisi, standart çiftlik hayvanlarından tamamen ayrılan anatomisiyle tüm dünyada merak konusu oldu.
GÖRENLER İĞNEYLE ŞİŞİRİLDİ SANIYOR
Hakkında en çok üretilen şehir efsanesi, bu hayvanlara kas yapıcı hormonlar veya sentetik takviyeler verildiği yönünde. Oysa veteriner hekimler durumun tamamen doğal bir mutasyondan kaynaklandığını açıkça vurguluyor. Canlıların kas gelişimini frenleyen miyostatin adlı protein, bu ırkta meydana gelen genetik farklılık nedeniyle işlevini kaybediyor. Vücut kas büyümesini durduracak sinyali alamayınca bilim dünyasında çift kaslılık olarak adlandırılan durum ortaya çıkıyor ve hayvanlar fazladan kas lifi üreterek kendiliğinden bir kas kütlesine dönüşüyor.
1.300 KİLOYA ULAŞAN HAYVANLARIN ÇİFTLEŞMESİ BİLE YASAK
Kökeni 19. yüzyıla kadar uzanan servet değerinde satılan bu boğa / sığır cinsi sıra dışı gövdeleri nedeniyle hayal dahi edilemeyecek katı kurallarla yaşamak zorunda kalıyor. Yetişkin bir boğanın ağırlığı 1.300 kiloyu aşabildiği için çiftliklerde doğal yolla çiftleşmeleri kesin olarak yasaklanıyor. Böylesine devasa bir kas kütlesinin aşım sırasında dişinin kalçasını kırma veya kendi eklem bağlarını koparma riski bulunuyor; bu nedenle ırkın nesli yalnızca laboratuvar ortamında yapılan hassas yapay tohumlamalarla sürdürülüyor. Doğumlar da yine aynı kas yoğunluğu yüzünden normal yollarla gerçekleşemiyor ve neredeyse tüm buzağılar uzman cerrahlar eşliğinde sezaryen operasyonuyla dünyaya getiriliyor.
AHIRDA KLASİK MÜZİK VE TERMAL BATTANİYE İLE BAKILIYOR
Dışarıdan bakıldığında korkutucu bir canavarı andıran bu devlerin bakımı, profesyonel bir sporcudan bile daha fazla özen gerektiriyor. Vücutlarında kendilerini soğuktan koruyacak tek bir gram yağ tabakası bulunmadığı için kış aylarında kas spazmı geçirmemeleri adına sırtlarına özel termal koruyucu battaniyeler örtülüyor. Devasa kas kütlesine kıyasla kalpleri ve akciğerleri oldukça ufak kaldığından, ani bir panik ya da koşma anında kalp krizi geçirme riskleri çok yüksek oluyor. Yetiştiriciler bu stresi sıfıra indirmek ve dev gövdeli canlıların nabzını daima dengede tutmak için ahırlarda gün boyu dinlendirici klasik müzikler çalarak adeta bir spa ortamı oluşturuyor. Hem şaşırtıcı anatomisi hem de krallara layık bakım ritüelleriyle bu özel ırk, modern hayvancılığın en çarpıcı canlısı olmaya devam ediyor.
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