Koyunların kralı olarak bilinen ve boyu 1.5 metreye ulaşan dünyanın en pahalı koyunları ladoumu, dünya gündemini sarstı. Senegal'de podyuma çıkan, değeriyle lüks otomobilleri bile sollayan ladoumu ırkı koyunlar, ahırda değil evlerin salonlarında ya da klimalı özel odalarda krallar gibi yaşıyor. Ağırlığı neredeyse bir at kadar olan bu dev koyunlar, açık artırmalarda 90 bin dolara (yaklaşık 4 milyon 478 bin 617 TL) varan fiyatlarla satılıyor.

ZENGİNLİK GÖSTERGESİ SAYILIYOR

Moritanya ve Mali kökenli iki özel ırkın melezlenmesiyle ortaya çıkan Ladoum ırkı, sıradan bir çiftlik hayvanı olarak değil, doğrudan bir lüks tüketim ve zenginlik göstergesi olarak öne çıkıyor. Kesim için asla kullanılmayan ve yalnızca safkan genetik aktarım amacıyla korunan bu hayvanlar, ahırlar yerine klimalı özel odalarda ve evlerin salonlarında yetiştiriliyor. Doğdukları günden itibaren resmi bir nüfus cüzdanı gibi soyağaçları kayıt altına alınan bu canlılara "Ronaldo", "Scarface", "Hamilton" ve "Beyaz Saray" gibi şöhretli isimler veriliyor ve hatta sosyal medyada binlerce hayranı bulunuyor.

KOYUNLAR PODYUMDA BOY GÖSTERDİ

Senagal’de servet değerindeki koyunların en iyisini seçmek için düzenlenen yarışmada ortalık adeta karıştı. Başkent Dakar'da düzenlenen uluslararası etkinlikte ülkenin "koyunlar kralı" unvanını almak için podyuma çıkan devler, uzman jüri tarafından omurga boyları, göğüs genişlikleri ve ağırlıklarıyla tek tek incelendi.

TÜRKİYE'DEN GİTTİ, 138 KİLOLUK DEVİYLE PODYUMU SALLADI

Servet değerindeki koyunların yarıştığı programa, Türkiye’den Pape El Hadj Loum da katıldı. Türkiye'de ikamet eden ancak bu yarış için Dakar'a gelen Loum, daha önce 3 kez derece almış 138 kiloluk "Lokuman" adlı koyunuyla ilgi odağı oldu. Bu ırkın ağırlığının 180 kiloya kadar ulaştığını belirten Loum, soy geçmişi şampiyonluklarla dolu bir Ladoumun lüks bir daire ya da spor araba fiyatına kolaylıkla müşteri bulduğunu ve talebin her geçen gün katlandığını söyledi.

ŞAMPİYON KOYUNU CUMHURBAŞKANI BİZZAT ÖDÜLLENDİRECEK

Toplam 18 koyunun yarıştığı podyumda, 38 aylık ve 156 kilogramlık "Niang Ballo" isimli dev koyun rakiplerini sollayarak şampiyon seçildi. Boyları 1.5 metreyi, ağırlıkları ise 180 kiloyu bulabilen bu görkemli ırkın şampiyonları, doğrudan Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'ın da katılacağı özel bir devlet töreninde sahneye çıkardı.