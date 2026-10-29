Dış görünüşünden iç organlarına kadar tepeden tırnağa her yeri siyah olan Endonezya kökenli Ayam Cemani cinsi tavukları görenler gözlerine inanamıyor. Dünya çapında dudak uçuklatan fiyatıyla satılan Ayam Cemani cinsi tavuklar, ABD pazarında tanesi yaklaşık 7 bin dolara (yaklaşık 350 bin TL) kadar satılıyor. Zenginlik sembolü olarak görülen ve şans getirildiğine inanılan bu nadir tavuklar, egzotik hayvan koleksiyoncularının ve lüks çiftliklerin gözdesi haline geldi.

BAŞTAN AŞAĞI HER YERİ SİMSİYAH

Adeta sanat eseri gibi bakılan bu nadir tavuklar, güneşe çıktıkları anda tüyleri metalik mor ve zümrüt rengi ne dönüyor. ABD’de bu özel ırkı yetiştiren kümes hayvanı uzmanı Paul Bradshaw, "Görünüşleri dolayısıyla günümüzün en çok aranan ve en gözde ırkı kesinlikle Ayam Cemani. Güneş ışığı vurduğunda, kapkara tüylerinin arasından yansıyan mor ve yeşil tonlar onlara adeta büyülü bir hava katıyor” açıklamasında bulundu.

SADECE YUMURTALARI VE KANLARI NORMAL RENKTE

Sadece dış görünüşü değil, etleri, dilleri ve kemikleri dahil her yer siyah renkte olan bu sıra dışı tavukların sadece yumurtaları ve kanları normal tavuklarla aynı renkte. Bilim insanlarının fibromelanozis adını verdiği bu durum, hücrelerin aşırı pigment üretmesine yol açıyor. Uzmanlar, bu mutasyonun Ayam Cemani'lerin standart bir tavuğa kıyasla yaklaşık 10 kat daha fazla melanin ürettiğini belirtiyor. Melanin; insan cildi, saçı ve beyninin belirli bölgelerinde de doğal olarak bulunan koruyucu bir koyu pigment olduğunu söyleyen uzmanlar, bu genetik durumun kuşların sağlığına ya da yaşam süresine herhangi bir olumsuz etkisi olmadığının altını çizdi.

ŞANS VE ZENGİNLİĞİN SEMBOLÜ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Ayam Cemani'lerin anavatanı olan Endonezya'da kökenleri 12'nci yüzyıla kadar uzanan köklü bir mitoloji bulunuyor. Asya kültüründe yalnızca bir kümes hayvanı değil, aynı zamanda statü sembolü olarak görülen bu tavukların sahibine güç, refah ve iyi şans getirdiği düşünülüyor. Geçmişte kralların ve zengin soyluların bahçelerini süsleyen kara tavuklar, bugün de yüksek fiyat etiketi ve gizemli aurasıyla dünyanın en pahalı kanatlısı unvanını koruyor.