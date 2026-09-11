Poliye ormanlarında bu dönemde görünümüyle çiğ eti andıran sıradan ciğer mantarı (Fistulina hepatica) tespit edildi. Bilimsel adı Fistulina hepatica olan tür; etli yapısı, kırmızımsı rengi ve hasar gördüğünde dokusundan kırmızı sıvı salgılamasıyla tanınıyor.

FARKLI İSİMLERLE ANILIYOR

Sıradan fistulina, ciğer mantarı, ciğer dili veya kav mantarı olarak da bilinen tür, İngilizce konuşulan ülkelerde dış görünüşü nedeniyle "biftek" veya "sığır dili" isimleriyle adlandırılıyor.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ AÇIKLANDI

Şapka çapı genelde 7 ila 20 santimetre arasında değişiyor; bazı örneklerde 30 santimetreye kadar ulaşabiliyor. Yelpaze, dil veya düzensiz yarım daire biçiminde gelişim gösteriyor. Renk tonları ciğer kırmızısı, kırmızımsı turuncu ve kahverengimsi kırmızı arasında değişkenlik gösteriyor.

Genç dönemde nemli ve yapışkan olan dış yüzey, olgunlaştıkça kuruyor. İç etli kısmı beyazımsı renkte olup mermer desenini andıran kırmızı damarlar içeriyor. Baskı uygulandığında veya kesildiğinde kırmızı renkli özsu salgılıyor.

Sap bölümü zayıf gelişmiş olup yanda yer alıyor; bazı örneklerde ise belirgin olmuyor veya hiç bulunmuyor.

YETİŞME ALANLARI

Ciğer mantarı ağırlıklı olarak yaprak döken ormanlarda, özellikle yaşlı canlı meşe ve kayın ağaçlarının gövde tabanlarında ya da ağaç kovuklarında yetişiyor.

Parazit bir tür olan mantar, ağaç odununda "kahverengi meşe" olarak bilinen kahverengi çürümeye yol açıyor. Poliye bölgesinde ağustos ve ekim ayları arasında görülen tür; Prykarpattia ve Zakarpatska bölgelerinde de yer alıyor.

BİRÇOK FARKLI ŞEKİLDE TÜKETİLİYOR

Sıradan ciğer mantarı yenilebilir mantarlar arasında sınıflandırılıyor. Tüketim için genç gövdelerin tercih edildiği, yaşlanan örneklerde ise tadın belirginleşerek ekşi notalar kazandığı belirtildi. Mantar; kızartma, ızgara veya marinasyon yöntemleriyle hazırlanabiliyor.

Yabani mantar toplayıcılığında yalnızca türünden emin olunan örneklerin toplanması gerektiği hatırlatılırken, ciğer mantarının kırmızımsı rengi, yapısı ve salgıladığı sıvı nedeniyle diğer türlerden ayrılmasının kolay olduğu ifade edildi.