Victoria Balıkçılık İdaresi ekipleri bölgeye ulaştığında güneş balığının hâlâ canlı olduğunu ancak sağlık durumunun iyi görünmediğini belirledi. Yetkililerin açıklamasına göre dev balık aynı günün ilerleyen saatlerinde öldü.

AÇIK DENİZDEN KIYIYA SÜRÜKLENDİ

Okyanus güneş balıkları, bilimsel adıyla Mola mola, dünyanın en ağır kemikli balıkları arasında yer alıyor. Yetişkin bireylerin boyutları oldukça büyüyebiliyor ve ağırlıkları yüzlerce kilograma ulaşabiliyor.

Point Lonsdale kıyısına vuran balığın yaklaşık 3 metre uzunluğunda olduğu bildirildi. Güneş balığının neden kıyıya vurduğu ise kesin olarak belirlenmedi. Yetkililer, hasta görünen hayvanın kalıntılarına yaklaşılmaması ve müdahale edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

KIYIDA NADİREN GÖRÜLÜYOR

Güneş balıkları çoğunlukla açık denizde yaşamlarını sürdürüyor. Büyük gövdelerine rağmen başlıca denizanaları ve diğer küçük deniz canlılarıyla besleniyorlar.

Tür zaman zaman deniz yüzeyine yakın bölgelerde görülse de bu büyüklükte bir bireyin sahile vurması alışılmış bir durum değil. Point Lonsdale, Victoria'nın güney kıyısında, Port Phillip Körfezi'nin girişinde bulunuyor.