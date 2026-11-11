Bir dönem Beşiktaş forması da giyen eski milli futbolcu Gökhan Töre, ilginç bir konu ile gündeme geldi.

Gökhan Töre’ye ait olduğu iddia edilen, 2020-21 sezonundaki çifte şampiyonluk madalyaları bir alışveriş sitesinde 1.100 eurodan satışa çıkarıldı. İlan sosyal medyada düşünce madalyaların fiyatı da 1.200 euronun üzerine çıktı.

Töre'nin maddi sorun yaşadığı iddialarının yanı sıra madalyalarını hediye ettiği kişi veya kişilerce söz konusu satış ilanının oluşturulduğu iddiası da ortaya atıldı. Eski milli futbolcu henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

En parlak yıllarını geçirdiği siyah-beyazlı ekipte iki farklı dönemde (2013-2019 ve 2020-2022) oynayan Gökhan Töre, bu süreçte Süper Lig şampiyonlukları yaşayarak taraftarın sevgisini kazandı.